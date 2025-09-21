Angelina Jolie desata la locura en el Festival de Cine de San Sebastián La actriz, que ha entrado al hotel María Cristina por una puerta de servicio tras aterrizar en Biarritz, ha roto el protocolo para saludar a los fans que se agolpaban en la alfombra roja

Javier Medrano | Silvia Osorio Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:45 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

Angelina Jolie ya está en San Sebastián y ha desatado la locura en la alfombra roja del Kursaal. Su presencia es uno de los platos fuertes en la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián. La estrella de Hollywood presenta junto a Louis Garrel la película a competición 'Coutore', de la que es intérprete y coproductora.

Tras horas de expectación aguardando su llegada a la capital guipuzcoana, la actriz californiana ha roto el protocolo para saludar a sus fans. Ataviada con un sencillo vestido negro, largo y de tirantes, muy elegante, ha pasado por el photocall muy rápido para posar ante los medios, pero unos segundos después ha regresado a la alfombra roja y ha dedicado un tiempo a los seguidores que llevaban horas esperando su llegada. Y su aparición, cómo no, ha sido estelar.

Antes, pasadas las cuatro de la tarde, la ganadora de dos premios Oscar ha entrado al hotel María Cristina por una puerta de servicio tras aterrizar en Biarritz a las 15.15 horas. Su presencia en el Kursaal estaba programada para las 18.30 horas.

Había mucha expectación. La última vez que Angelina Jolie visitó Euskadi fue en 2007 cuando ella y su exmarido Brad Pitt se perdieron en el barrio bilbaíno de Castrejana y pidieron ayuda a un barrendero que les guió en su camino a Elciego para visitar la bodega de Marques del Riscal.

Mientras decenas de seguidores esperaban desde primera hora de la mañana a la actriz en la entrada principal del hotel, solo un puñado de fans han conseguido ver la llegada de la actriz. De hecho, han intentado sin éxito darle un ramo de flores. Angelina se ha bajado de un coche de color blanco y en un abrir y cerrar de ojos ha entrado al hotel.

Embarcada en la grabación de un nuevo proyecto en Londres, la visita de Angelina Jolie al Festival Internacional de Cine de San Sebastián es un de las grandes sorpresas de esta edición. Un proceso que no ha sido fácil y en el que el entusiasmo y determinación de la actriz ha sido clave, como ha confirmado el propio director de festival, José Luis Reobrdinos, asegurando que Jolie ha hecho «un verdadero esfuerzo» para estar en Donostia.

Ni siquiera los ciberataques y hackeos que han puesto en jaque las conexiones aéreas de numerosos aeropuertos europeos han impedido la presencia de Jolie en la 73 edición del Zinemaldia. La actriz estadounidense ha volado desde el aeropuerto London Biggin Hill de Londres hasta el aeropuerto de Biarritz a bordo de un jet privado que debía despegar de la capital británica a las once de la mañana hora y, si bien se ha visto afectada por la crisis aérea, ha podido finalmente aterrizar en el aeródromo francés a las 15.15 horas.

Ampliar Angelina Jolie ha entrado al hotel María Cristina por la puerta de servicio

Desde ahí, Angelina Jolie se ha dirigido en coche no oficial hasta San Sebastián donde este domingo formará parte del elenco que presente la película 'Couture' en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Tras un breve descanso en el Hotel María Cristina, Jolie desfilará por las alfombra roja del Kursaal a las 18.30 horas. Posteriormente, junto a sus compañeros presentará la cinta a crítica y público en la sala K1 para después atender como colofón final a los medios, en una rueda de prensa en la que también participarán las intérepretes del film, Anyier Anei, Garance Marillier y Ella Rumpf.