El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero La última visita a Euskadi de la actriz, que asistirá el domingo al Zinemaldia, tuvo lugar en junio de 2007 cuando desembarcó en la comunidad como turista junto a su entonces marido

Angelina Jolie será este año una de las estrellas del celuloide más destacadas del Zinemaldia. El Festival de San Sebastián ha anunciado la presencia de la actriz este domingo, que promocionará junto a Louis Garrel la película a competición 'Coutore', de la que es intérprete y coproductora.

Su llegada a la capital guipuzcoana y su paso por la alfombra roja del Kursaal levantarán una gran expectación. Han pasado 18 años desde la última visita a Euskadi de la ganadora de dos Premios Oscar y una de las actrices más famosas del planeta. Ha transcurrido tanto tiempo que durante estos años la vida de la intérprete ha cambiado por completo.

Fue en 2007 cuando Angelina Jolie desembarcó en Euskadi junto a su entonces marido Brad Pitt. Con el actor ahora ni siquiera se habla. Ambos protagonizaron un tormentoso divorcio que se saldó con un acuerdo en julio del año pasado tras una batalla legal de nada menos que ocho años. La famosa pareja de actores, que se conoció durante el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith' y que casó en 2014, llegaron a tener seis hijos -dos biológicos y cuatro adoptivos-, pero la custodia de los entonces menores, junto a acusaciones de malos tratos y de consumo de alcohol, alargó el proceso más de la cuenta.

Las primeras fotos de la pareja vieron la luz en abril de 2005, tres meses después de que Pitt y Jennifer Aniston comunicaran su ruptura. Así, los entonces llamados 'Brangelina' comenzaron a escribir su historia de amor. En diciembre de 2005, el actor anunció que sería el padre de los dos hijos adoptivos de Angelina, Maddox y Zahara. En mayo de 2006 tuvieron a su primera hija biológica, Shiloh Nouvel, y una años después adoptaron a Pax Thien.

Una foto para el recuerdo

Eran buenos tiempos. Y así se plantaron en tierras vascas. Muy enamorados y como dos turistas más que acabaron perdidos en Bilbao. En concreto, en el barrio de Castrejana. Un empleado del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao se los encontró por casualidad mientras tiraba la basura en el verdero de Artigas y les ayudó en su ruta.

Fue un 23 de junio de 2007. El barrendero en cuestión, tal y como entonces relató a este diario, se topó con un 'Mercedes' negro en mitad de la carretera general, «justo en el cruce para coger hacia Zorroza o Alonsotegi». Esteban y sus compañeros se bajaron de la camioneta y se acercaron al vehículo para ver si les podían echar una mano. Fue entonces cuando descubrieron que el copiloto era Brad Pitt. El trabajador no daba crédito y al mirar más a fondo se percató de que también estaba la entonces señora Pitt. Viajaban solos. Ni escoltas, ni hijos, ni nada

Se habían perdido. Como no se entendían muy bien por el inglés, le enseñaron el GPS, que marcaba como destino el hotel Marqués de Riscal, en Elciego. El entonces matrimonio había hecho una visita relámpago a la capital vizcaína para hacer unas fotos al museo Guggenheim, donde el actor ya había estado, pero se confundieron de camino y terminaron en Castrejana. Este encuentro casual con dos estrellas de Hollywood fue una anécdota que tuvo mucha repercusión y que nunca olvidará el trabajador, que no dudó en inmortalizar el momento con una foto a la que accedieron sin problemas.