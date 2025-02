Un coloquio y una muestra para ahondar en las claves del arte contemporáneo

Gerardo Elorriaga Jueves, 20 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Aula de Cultura de EL CORREO se pregunta qué es arte en un nuevo encuentro que tendrá lugar hoy, a partir de las 19.00 horas, en la Sala BBK de Bilbao. El acto constará de un coloquio en el que se tratarán las claves de esta manifestación cultural y una exposición colectiva que permanecerá abierta hasta el sábado. La muestra reúne obras de José Manuel Eizaguirre, Sara Santos, Alexia Sayago, Asier Aguayo, Libe Svaart, Janire Echebarria y Danel Garay. Esta iniciativa es fruto de la colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UPV y cuenta con el apoyo de BBK.

El debate abordará cuestiones como la naturaleza de la plástica contemporánea, quién la valida, para qué sirve o el rol de los agentes implicados. Iratxe Hérnandez Simal, docente universitaria, Janire Echebarria y Miriam Inza, autoras e investigadoras, y Petra Pérez, galerista, expondrán sus opiniones al respecto. La cuestión de partida, es decir, a qué llamamos arte, puede resultar la más peliaguda. «Es un modo de expresión que representa la realidad o expresa una emoción o un sentimiento, que transmite historia o pensamiento», alega la marchante. «Saber qué lleva a un artista a hacer arte es la mejor manera de explicar por qué una obra puede ser clasificada de esa manera», considera.

Los resultados de la observación son determinantes para Miriam Inza. «Cuando voy a ver exposiciones siempre me llama la atención aquello que me hace cuestionarme lo que creo que sé, que me sugiere preguntas desde un punto de vista interesante y atractivo», arguye y aduce que, como creadora, el quid radica en formular planteamientos que antes no existían o en plantear preguntas no verbales.

El acto ¿Pero esto es arte? Coloquio y exposición. Hoy a las 19.00 h. en la sala BBK

Ponentes. Iratxe Hernández Simal (docente de Bellas Artes en la UPV/EHU), Janire Echebarría (artista e investigadora), Miriam Inza (artista e investigadora) y Petra Pérez (galerista).

Con la colaboración: Fundación BBK.

La profesora Iratxe Hernández huye de las definiciones para, según sus propias palabras, no establecer límites que encierren demasiado. «En realidad, lo que nos preguntamos es quién valida que cierta obra sea arte o no», sostiene. «Esa autoridad puede venir desde una institución, la docencia o porque remita a la historiografía y avale su valor», alega, antes de reconocer que a ella le atrae la experiencia artística, no que un objeto tenga unas características especiales. «Pretendo que algo se genere en mí con eso que plantea. Pueden ser cuestionamientos nuevos o afectos, en suma, otras perspectivas de ver el mundo. Como idealista que soy, aspiro a que me eleve a otro estadio menos literal de las cosas».

La faceta como 'arteterapeuta' de Janire Echevarria le aporta un matiz diferente. «En las sesiones que realizamos he visto procesos de alto contenido estético y la personas implicadas no habían hecho nada de Bellas Artes», indica y destaca el componente humano. «Me interesa apreciar la vulnerabilidad del artista que va mas allá de lo que se exhibe, ese individuo que crea. En ocasiones, no conoces a la persona y te quedas con el objeto. Pero, incluso, en esas situaciones, la obra se retroalimenta con el espectador, lo utiliza para completar el proceso artístico».

Tal vez podamos aplicar el marchamo de arte a una pieza, pero ¿quién decide que alguien es nada menos que un artista? Inza reconoce la existencia de un autocuestionamiento incesante. «Siempre nos preguntamos si lo somos y qué nos hace serlo», confiesa. «Otras profesiones no tienen esa autoevaluación».

Petra Pérez no lo duda. «Dicta el mercado, aunque su criterio no tenga nada que ver con el arte». Hay muchas fuentes que otorgan cartas de naturaleza, en opinión de Hernández. «Pero pueden no confluir o contradecirse», advierte y señala que el público valida en función del dominio de una técnica. «Admira que copie una realidad. Ahora bien, ¿ese criterio tiene vigencia en este tiempo? Los expertos y críticos poseen más conocimientos, más reglas, pero también se producen controversias. Diría que entran en juego todos esos factores y, a veces, se alinean a favor de alguien».