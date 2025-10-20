Estas son las ocho joyas robadas en el Louvre Los ladrones quisieron llevarse nueve piezas del museo, de la sala Apolo, pero durante la huída perdieron una, la corona de la emperatriz Eugenia, que ya está en manos de las autoridades francesas

Era domingo. El Museo del Louvre acababa de abrir sus puertas. Cuatro inviduos, aprovechando un montacargas, entraron en edificio. En concreto, en la sala Apolo, donde se exhiben joyas de la época napoleónica con un gran valor, no solo económico, sino también histórico. Los atracadores salieron siete minutos después de comenzar el asalto cargados con nueve piezas. Pero durante su huída, perdieron una de ellas, que ya ha sido recuperada por las autoridades parisinas, aunque se ha visto dañada.

Gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia

Este broche, diseñado por François Kramer, es una pieza representativa del estilo imperial francés. La emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, lo utilizaba como parte de su ajuar.

Collar de esmeraldas del conjunto de María Luisa

Este conjunto fue un regalo de bodas de Napoleón I a su segunda esposa, María Luisa de Austria, en marzo de 1810. El collar y los pendientes fueron elaborados por el joyero oficial de la corte, François-Régnault Nitot, y están compuestos por 32 esmeraldas talladas y 1.138 diamantes.

Diadema de la emperatriz Eugenia

Una tiara compuesta de siete tallos grandes y de tres grandes perlas superpuestas, que van alternando ocho cartuchos en forma de piel, rematados con follaje de «pera» y diamantes. Un total de doscientas doce perlas, doce perlas, mil novecientos noventa y ocho diamantes y novecientas noventa y dos rosas.

Tiara del conjunto de la reina María Amelia y la reina Hortensia

Este conjunto de zafiros de Ceilán engastados en oro fue lucido sucesivamente por la reina Hortensia, la reina María Amélie e Isabel de Orleans. Permaneció en la familia Orleans hasta 1985.

Conjunto de pendientes de la reina María Amelia y la reina Hortensia

Estos pendientes pertenecena un juego de joyas que lucieron, primero, la reina Hortensia; después, la reina María Amelia y; finalmente, Isabel de Orleans. Permaneció bajo la propiedad de la familia hasta el año 1985.

Collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia

El collar, a conjunto con los pendientes anteriores, está compuesto por 8 zafiros y 631 diamantes y fue lucido sucesivamente por la reina Hortensia, la reina María Amelia e Isabel de Orleans.

Par de pendientes de esmeralda del conjunto de María Luisa

Este conjunto de pendientes están compuestos por seis esmeraldas y 108 diamantes que Napoleón regaló a María Luisa de Austria durante su matrimonio. Fue fabricado en 1810, pero cuando María Luis abandonó el país, en 1814, devolvió los diantes y legó las esmeraldas a su primero, Leopoldo II de Habsburgo.

Broche relicario

Este broche, conocido por su valor histórico y artístico, fue parte del ajuar de la emperatriz María Luisa de Austria, esposa de Napoleón I. El conjunto completo, que incluye collar y pendientes de esmeraldas, fue creado para la emperatriz y es considerado una de las joyas más emblemáticas de la colección real francesa.

Ampliar Lo intenteron, pero se cayó de camino La diadema de la emperatriz Eugenia de Montijo es una de las piezas más destacadas entre las joyas robadas del Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025. Esta pieza, encargada en 1853 por Napoleón III para su esposa, Eugenia de Montijo, fue diseñada por el joyero Alexandre-Gabriel Lemonnier. La diadema está compuesta por 212 perlas, incluyendo 17 perlas en forma de pera, y 1.998 diamantes, engastados en un diseño de follaje con cartuchos de perlas y diamantes. La pieza descansa sobre una banda de perlas redondas y hojas de diamantes.

