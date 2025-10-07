El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Dos visitantes observan la obra 'La marquesa de Villafranca pintando a su marido'. O. H.

El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

Los reyes inaugurarán la exposición que invita a profundizar en los estereotipos españoles y a recorrer más de 200 años de historia del arte de nuestro país

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 14:42

Comenta

El festival Europalia celebra este año su 30 edición con España y Francisco de Goya como claros protagonistas. Su programa, en el que participan más ... de 300 artistas de todas las disciplinas, tiene como eje central la exposición 'Luz y sombra: Goya y el realismo español', la primera muestra del pintor que se expone en Bélgica y que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el 11 de enero en el centro artístico Bozar, en Bruselas. Los reyes de Bélgica y España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el vice primer ministro belga, Maxime Prévot, serán los encargados de inaugurar la exhibición esta misma tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica