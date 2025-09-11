El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Louvre es símbolo de arte, patrimonio y modernidad en la era digital EC

El euskera suena en el Louvre

Por primera vez, una canción en euskera acompaña la promoción de una colección exclusiva del museo parisino, poniendo en valor la lengua vasca en uno de los escenarios culturales más prestigiosos del mundo

Ekaitz Vargas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:24

El euskera ha dado un paso inédito hacia la visibilidad global. En una campaña promocional reciente del Museo del Louvre, una de las instituciones culturales ... más influyentes y visitadas del mundo, la música de fondo no es ni francesa ni inglesa, sino una canción interpretada en euskera. Este hecho no solo sorprende por su rareza, sino que simboliza una valiosa oportunidad para que una lengua minoritaria y milenaria como la vasca alcance un nuevo público internacional.

