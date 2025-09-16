El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Lourdes Méndez y Xabier Arakistain presentaron las publicaciones en la sala Bastida de Azkuna Zentroa. Yvonne Iturgaiz

Una 'enciclopedia' del feminismo en el arte con más de cien expertas internacionales

Azkuna Zentroa publica el trabajo sin parangón de Lourdes Méndez y Xabier Arakistain, que están recopilando las conferencias de los cursos dedicados a este tema desde 2008

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:33

Los volúmenes presentados por Azkuna Zentroa este martes dedicados al curso 'Perspectivas Feministas en la Producción Artística y las Teorías del Arte' entre 2012 a ... 2017 son solo una parte de un todo mucho mayor, el «agujero» que quedaba pendiente en una labor que está llevando a sus responsables a recopilar en varios volúmenes todas las conferencias impartidas dentro de esta iniciativa desde 2008. En todo este tiempo, 18 años, han sido más de cien las expertas internacionales que han participado en este curso: «Las más importantes artistas, historiadoras del arte, sociólogas, filósofas... han intervenido en el proyecto, y todas sus charlas, todo su saber, quedará por escrito», explicó Lourdes Méndez, catedrática de Antropología del Arte y la mitad de este proyecto descomunal junto al comisario de arte Xabier Arakistain.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  2. 2 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  7. 7

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9 Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una 'enciclopedia' del feminismo en el arte con más de cien expertas internacionales

Una &#039;enciclopedia&#039; del feminismo en el arte con más de cien expertas internacionales