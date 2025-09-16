Una 'enciclopedia' del feminismo en el arte con más de cien expertas internacionales

Los volúmenes presentados por Azkuna Zentroa este martes dedicados al curso 'Perspectivas Feministas en la Producción Artística y las Teorías del Arte' entre 2012 a ... 2017 son solo una parte de un todo mucho mayor, el «agujero» que quedaba pendiente en una labor que está llevando a sus responsables a recopilar en varios volúmenes todas las conferencias impartidas dentro de esta iniciativa desde 2008. En todo este tiempo, 18 años, han sido más de cien las expertas internacionales que han participado en este curso: «Las más importantes artistas, historiadoras del arte, sociólogas, filósofas... han intervenido en el proyecto, y todas sus charlas, todo su saber, quedará por escrito», explicó Lourdes Méndez, catedrática de Antropología del Arte y la mitad de este proyecto descomunal junto al comisario de arte Xabier Arakistain.

Se trata de un trabajo sin parangón en el resto de España e incluso en el extranjero, como explica Arakistain: «Han pasado por nuestro curso todos los grandes nombres del pensamiento y del arte feminista, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Teresa de Lauretis, Ann Sutherland Harris, Helen Chadwick... Así que en ese sentido sí que es muy sorprendente o único. Solo se me ocurre algo similar en Reino Unido con la revista de Katie Deepwell. Y N.Paradoxa es también un referente online».

Los cursos se celebraron entre 2008 y 2011 en el Centro Cultural Montehermoso cuando Arakistain era su director. De 2012 a 2018 fueron en Azkuna Zentroa, y de 2019 hasta hoy son el resultado de una coproducción entre el Artium y el Museo de Bellas Artes«. El próximo noviembre llegará la nueva edición de un curso que siempre se llena (el año pasado contó con 400 asistentes) y que se celebrará en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU. »El curso se articula en torno a tres conceptos muy claros, la interdisciplinaridad, que sea intergeneracional y que sea también internacional».

El trabajo quedaba pendiente de realizar y han sido muchos meses de entrega, revisando galeradas y pidiendo a las artistas que pasaron por el curso que enviaran sus intervenciones e imágenes de sus propuestas artísticas. Después ha habido que darle forma y traducirlo a los tres idiomas en los que está publicado. Azkuna Zentroa se ha encargado de la labor de corrección, edición y publicación y el resultado puede adquirirse ahora en la librería de este centro en tres volúmenes a 12 euros cada uno, además del ya publicado de 2018.

«Por fin saldamos esa deuda que teníamos con el público que ha sido tan fiel desde que comenzamos el curso hace ya tantísimos años -informó Arakistain-. Teníamos esa espina clavada, pues nos ha costado encontrar la financiación para poder publicar en euskera, español e inglés los contenidos de las conferencias de 2012 a 2017. Así que estamos muy agradecidos, tanto a Azkuna Zentroa como al departamento de Igualdad de la Diputación, de que hayamos podido conseguirla».

Solidaridad feminista

Ante la visión de los tres volúmenes, que se unen al resto que ya están en el mercado, Lourdes Méndez reconocía su satisfacción: «Es la primera vez que los vemos y la verdad es que impacta, porque solo en estos tres libros encontramos a artistas tan reconocidas como Judy Chicago, Margaret Harrison, Orlan, Ulrike Rosenbach... a las que tenemos que agradecer su inmensa generosidad, pues fue mandarles la invitación a participar y decirnos que sí, lo que creo que es una gran prueba de solidaridad feminista más allá del tipo de planteamiento artístico que puedan tener. También con las teóricas que han participado. Y señalar que uno de los elementos importantes de esta compilación tiene que ver también con esa solidaridad feminista de estas artistas, ya que nos han cedido el uso de su obra».

Reflexionaba Méndez sobre que un «texto publicado en papel parece como una cosa antigua, del siglo XX, algo superado por otros medios, pero creo que es más relevante hoy que quizás hace 10 o 15 años, pues uno de los grandes problemas con los conocimientos feministas tiene que ver con la incapacidad que tenemos de difundirlos. Es decir, se hacen cantidad de eventos, se organizan cursos, se trabaja muchísimo, pero son agujeros que se vuelven a cerrar».

«Herramienta de reflexión y creación»

En la presentación de las publicaciones estuvieron Txomin Olabarri, director general de Azkuna Zentroa; Trinidad L. Vicente Torrado, directora de Igualdad de la Diputación de Bizkaia -que ha financiado este proyecto-, e Itziar Urtasun, concejala de Igualdad y Fiestas y adjunta a Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Urtasun explicó que la «normalización de la presencia de las mujeres en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo en la cultura, es aún un reto. Por eso, creemos que este curso y la publicación que recoge su legado es esencial. Las decenas de mujeres que han participado han mostrado la incidencia que tiene el sexo, la etnicidad, la raza y la clase social en la producción artística. Y tampoco podemos olvidar los problemas históricos, teóricos y políticos a los que se enfrentan las investigadoras para seguir construyendo un conocimiento no sexista».

Por su parte, Trinidad L. Vicente Torrado, recalcó que la publicación «será una referencia imprescindible para comprender nuestro presente en el mundo del arte. Un proyecto que nos invita a repensar las formas en que miramos, interpretamos y valoramos las prácticas artísticas. Durante siglos, el relato del arte ha sido contado desde miradas muy concretas y, a menudo, excluyentes. Sabemos bien que la historia ha invisibilizado a numerosas creadoras y que, incluso hoy, persisten las brechas de reconocimiento y legitimidad. Confiamos en que esta publicación sirva como una herramienta de reflexión y de reacción, que motive debates en aulas, museos y talleres, que despierte preguntas, y sobre todo, que contribuya a construir un espacio cultural donde todas las voces puedan resonar con igual fuerza y legitimidad».