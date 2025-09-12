El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La escultura de Chillida 'Elogio del Hierro III', ya instalada junto al Museo de Bellas Artes.

La escultura de Chillida 'Elogio del Hierro III', ya instalada junto al Museo de Bellas Artes. Ignacio Pérez

'Elogio del hierro III' de Chillida regresa a Bilbao y hunde ya sus raíces junto al Bellas Artes

La escultura fue inaugurada en la plaza que lleva el nombre del artista, junto a la entrada del edificio del museo de 1970 que acaba de ser rehabilitado

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:21

Como esos urbanitas que se conceden un par de semanas en el campo para pronto regresar al lugar que en el fondo les hace sentirse ... bien, la escultura 'Elogio del hierro III' recuperó este viernes el lugar que le corresponde en Bilbao, tras haber pasado unas vacaciones de siete años en las praderas de Chillida Leku. Junto al estanque de la plaza Circular, la escultura encargada por el BBVA para adornar la que fue su sede en la villa, se convirtió en una de las estampas más características de la ciudad. Su inauguración en 1997 atrapó la atención mediática y la de los ciudadanos, y para la posteridad quedó la foto donde los transeúntes quedaron inmortalizados, entre ellos el artista Jesús Mari Lazkano. Admiraban la nueva incorporación al paisaje (al lado del recién nacido fosterito del metro de Abando), que tras dos décadas quedó desdibujado cuando por las obras en el entorno la obra de arte fue trasladada a respirar la tranquilidad y el aire puro de Chillida Leku. Pero 'Elogio' no nació pensado para el campo, el hierro oxidado tiene que ver con el corazón de Bilbao, con sus industrias y sus barcos, y era de recibo que regresara a la ciudad para la que fue concebido. Finalmente, gracias a la cesión a largo plazo que ha hecho la institución bancaria, vuelve a ocupar el espacio público que tanto deseaba el propio escultor para sus obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  6. 6 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  7. 7

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Elogio del hierro III' de Chillida regresa a Bilbao y hunde ya sus raíces junto al Bellas Artes