El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Ignacio Pérez

Compromiso

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:39

Materia, tiempo y espacio. Sí, por supuesto que el regreso de 'Elogio del hierro III' a Bilbao y su nueva instalación en el acceso del ... parque al Bellas Artes tiene su poética y su simbología: Hierro como material fundamental en la obra de Chillida, pero también como reflejo de una tradición industrial y cultural o incluso como instrumento en sus manos para crear un lenguaje estético singular, abierto a la abstracción. También la poesía del tiempo y el silencio en ese 'Elogio del hierro III', como huella y metáfora del cambio y la transformación urbana e industrial de Bilbao, como nuevo camino del arte para expresar ideas y emociones; o como alegoría que anuncia al visitante el cambio o la modernización del museo. Y espacio ocupado, habitado y construido por una escultura, igualmente, porque con ella vincula al artista y al arte con el espectador, creando un espacio de encuentro y reunión, algo que más pronto que tarde se completará con la instalación en el futuro atrio de esa otra obra, 'Lugar de encuentros IV', que sirve también para simbolizar esa cooperación entre lo público y lo privado que ha sido fundamental en la historia y en el desarrollo de este museo. Un préstamo gratuito de BBVA, en definitiva, un comodato que otorga durante quince años la posesión de este 'Elogio del hierro III', y que vuelve a reafirmar ese fructífero compromiso de colaboración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  7. 7

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  8. 8 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Compromiso

Compromiso