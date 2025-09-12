Comenta Compartir

Materia, tiempo y espacio. Sí, por supuesto que el regreso de 'Elogio del hierro III' a Bilbao y su nueva instalación en el acceso del ... parque al Bellas Artes tiene su poética y su simbología: Hierro como material fundamental en la obra de Chillida, pero también como reflejo de una tradición industrial y cultural o incluso como instrumento en sus manos para crear un lenguaje estético singular, abierto a la abstracción. También la poesía del tiempo y el silencio en ese 'Elogio del hierro III', como huella y metáfora del cambio y la transformación urbana e industrial de Bilbao, como nuevo camino del arte para expresar ideas y emociones; o como alegoría que anuncia al visitante el cambio o la modernización del museo. Y espacio ocupado, habitado y construido por una escultura, igualmente, porque con ella vincula al artista y al arte con el espectador, creando un espacio de encuentro y reunión, algo que más pronto que tarde se completará con la instalación en el futuro atrio de esa otra obra, 'Lugar de encuentros IV', que sirve también para simbolizar esa cooperación entre lo público y lo privado que ha sido fundamental en la historia y en el desarrollo de este museo. Un préstamo gratuito de BBVA, en definitiva, un comodato que otorga durante quince años la posesión de este 'Elogio del hierro III', y que vuelve a reafirmar ese fructífero compromiso de colaboración.

