Comprobar que el mundo de Minecraft es tan grande como Neptuno viajando desde el diminuto neutrino

Cualquier momento puede ser bueno para asomarse al apasionante mundo de la física, pero si además coincide que 2025 es el Año Internacional de la ... Ciencia y la Tecnología Cuántica, la ocasión la pintan calva. Azkuna Zentroa no ha querido desaprovecharla y ha traído a su atrio la parte divulgativa de una exposición más amplia celebrada este año en el centro Tabakalera de San Sebastián. 'Visiones Cuánticas' invita a los visitantes de la Alhóndiga a introducirse y explorar esta materia con una pantalla horizontal gigante táctil y otras seis verticales que con la ayuda de auriculares acercan al público los aspectos más interesantes y accesibles del asunto. La instalación, abierta hasta el 26 de octubre puede disfrutarse libremente, pero también incluye visitas para grupos escolares, que podrán realizar experimentos a través de actividades con luz para descubrir 'misterios' como la refracción o la birrefringencia (fenómeno óptico en el que un material divide un rayo de luz en dos rayos distintos).

Como un comandante a los mandos de una nave espacial, el visitante colocado ante la pantalla táctil comienza un viaje desde los diminutos neutrinos hasta la visión más amplia que tiene el ser humano del mundo conocido. Como el que realizó en el cine 'El increíble hombre menguante' pero al revés. Un 'scroll' horizontal manejado por el espectador le lleva desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas pasando por el átomo, las moléculas, bacterias, hormigas, el ser humano, las secuoyas, los planetas... Por cierto, en este trayecto que nos ayuda a entender el tamaño de las cosas, se comprueba que el universo de Minecraft, ese videojuego en el que los usuarios van creando mundos de todo tipo, tiene el tamaño de Neptuno. El 'scroll' se puede realizar también a la inversa, partiendo de lo más grande hacia lo diminuto.

Ampliar L. A. Gómez

Esta instalación es una producción de Tabakalera en colaboración con el Donostia International Physics Centre (DIPC) y el apoyo del Gobierno vasco a través de su departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. En la presentación de la iniciativa este viernes estuvieron Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; Txomin Olabarri, director general de Azkuna Zentroa; Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera; Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno vasco; y Ricardo Díez Muiño, director del DIPC.

En las pantallas verticales, se puede acceder a la información sentados y con auriculares, pero también de pie y siguiendo los subtítulos (en euskera, español e inglés). Cada una de ellas aborda aspectos diferentes para un acercamiento global a las disciplinas con ejemplos ilustrativos. Según Olabarri, se trata de «acercar al público el mundo de la cuántica de una manera clara y accesible, sobre todo para el público escolar, para el que hemos preparado un programa de visitas y actividades experimentales».

Gonzalo Olabarria, por su parte, considera que esta instalación «es una oportunidad para tomar conciencia del impacto que tiene y tendrá la cuántica en nuestra vida diaria. También de su relación con la cultura, porque los fenómenos de este tipo han llamado ya la atención de creadores, lo que muestra el cruce de caminos entre arte y ciencia, Su resultado está presente en el cine, las series, la literatura, las artes escénicas y el arte visual y sonoro». Las pantallas acercan al espectador a este conocimiento.

Ampliar Ormazabal, Morais, Olabarria, Olabarri y Díez Muiño.

La instalación estaba integrada en una exposición más amplia en Tabakalera de la que se ha separado la parte artística, que mostraba las creaciones de once artistas cuyas obras cuestionaban la realidad, en gran parte, arbitraria. Este material realiza un recorrido expositivo diferente por otros centros. Pero ambas pueden entenderse por separado y en la de Azkuna Zentroa se prima la divulgación del conocimiento ciebtífico. Lo explicó Edurne Ormazabal: «Con las exposición y la itinerancia de parte de la muestra 'Visiones cuánticas', abrimos un espacio donde la física cuántica inspira a la reflexión artística y acercamos el conocimiento científico al pueblo. El diálogo entre disciplinas genera nuevas perspectivas, reinterpreta la realidad y abre debates más allá de las dos disciplinas por separado».

Ricardo Díez Muiño, del DIPC: «De verdad creemos que el conocimiento, y en particular el conocimiento científico, es una de las bases más importantes para el progreso social y económico. Además, somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como centro de investigación en compartir ese conocimiento con la sociedad, y es por eso por lo que siempre estamos abiertos y deseosos de interactuar con otras disciplinas del conocimiento, y en particular con todas aquellas que tienen que ver con mundos distintos al científico, por ejemplo, el cultural y el artístico».