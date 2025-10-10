El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Usuarios utilizan las pantallas verticales. Luis Ángel Gómez

Comprobar que el mundo de Minecraft es tan grande como Neptuno viajando desde el diminuto neutrino

Azkuna Zentroa celebra el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica con una instalación divulgativa en el atrio que invita a adultos y jóvenes a acercarse a esta materia

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Cualquier momento puede ser bueno para asomarse al apasionante mundo de la física, pero si además coincide que 2025 es el Año Internacional de la ... Ciencia y la Tecnología Cuántica, la ocasión la pintan calva. Azkuna Zentroa no ha querido desaprovecharla y ha traído a su atrio la parte divulgativa de una exposición más amplia celebrada este año en el centro Tabakalera de San Sebastián. 'Visiones Cuánticas' invita a los visitantes de la Alhóndiga a introducirse y explorar esta materia con una pantalla horizontal gigante táctil y otras seis verticales que con la ayuda de auriculares acercan al público los aspectos más interesantes y accesibles del asunto. La instalación, abierta hasta el 26 de octubre puede disfrutarse libremente, pero también incluye visitas para grupos escolares, que podrán realizar experimentos a través de actividades con luz para descubrir 'misterios' como la refracción o la birrefringencia (fenómeno óptico en el que un material divide un rayo de luz en dos rayos distintos).

