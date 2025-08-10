El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Katalin Karikó, con un osito de peluche tras recibir un doctorado honorífico en la Universidad de Harvard. Efe

Espías y un peluche con 1.200 dólares: la desconocida historia de la vacuna que rechaza Kennedy

Katalin Karikó, la 'madre' del primer remedio aplicado contra el covid, cuenta en sus memorias los avatares hasta dar con una fórmula que salvó millones de vidas

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:01

Podría decirse que el origen de la primera vacuna aprobada contra el covid y que esta pasada semana rechazaba el secretario de Salud norteamericano Robert Kennedy Jr ... al cancelar contratos por casi 500 millones de dólares se encuentra en un osito de peluche que viajó desde la Hungría comunista a Estados Unidos en 1985. En su interior, Katalin Karikó metió 1.200 dólares, los que había conseguido tras vender su vetusto coche. En aquellos años no se podía salir de su país con más de 50 dólares porque se consideraba un intento de deserción. Ese fue el dinero que permitió a ella, a su marido y a su hija, la dueña del osito, salir adelante en un nuevo país. La historia, sin embargo, dista mucho del sueño americano logrado en un abrir y cerrar de ojos. Hasta que logró desarrollar la primera vacuna aprobada para hacer frente a la pandemia tuvo que enfrentarse a un jefe que amenazó con deportarla, a laboratorios llenos de cucarachas y al rechazo de su trabajo por la revista 'Nature', la más prestigiosa en el mundo de la ciencia.

