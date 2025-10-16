Del perreo de Karol G al regreso de Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, los mejores momentos del desfile de Victoria's Secret La famosa firma de lencería reúne en Nueva York a modelos, artistas y celebridades para presentar su nueva colección

Marina León Jueves, 16 de octubre 2025, 10:25 Comenta Compartir

«Qué fantasía han sido los últimos meses de mi vida. Cumpliendo sueños que tenía desde niña». Además de llevar su música a escenarios en cualquier rincón del mundo, Karol G ha debutado en el desfile de Victoria's Secret, celebrado este miércoles en Nueva York. La colombiana se ha convertido en la primera artista latina en actuar en el evento más importante de la famosa marca de lencería, que cada año reúne a modelos, artistas y celebridades para presentar su nueva colección.

Además de interpretar 'Latina foreva' e 'Ivonny bonita', de su último álbum, Tropicoqueta, la cantante se puso las icónicas alas de los ángeles de Victoria's Secret y desfiló con un look en tonos rojos y dorados. Por otro lado, Jasmine Tookes fue la encargada de abrir el desfile luciendo la barriga de su segundo embarazo.

Tras su época dorada a finales de los años 90 y la primera década de los 2000, Victoria's Secret atravesó momentos complicados por las duras críticas hacia su representación limitada de la belleza femenina. La marca hizo una pausa y en 2024 anunció oficialmente su regreso con un formato renovado con el que busca reflejar mayor diversidad.

Otra de las sorpresas de la noche llegó con la actuación del grupo surcoreano de K-Pop, 'TWICE'. Quienes no se han perdido ni una sola edición del famoso evento, celebraron con ganas el regreso de iconos de la moda como Alessandra Ambrosio, que ha vuelto a desfilar como ángel después de colgar las alas en 2017.

La brasileña Adriana Lima también ha reaparecido tras permanecer fuera de los focos del desfile desde 2018. Entre las caras más conocidas que se han vuelto a subir a la pasarela se encuentran, Irina Shayk, Barbara Palvin, Taylor Hill y Candice Swanepoel. La modelo sudafricana, con un conjunto de encaje negro, captó todas las miradas del público. Tampoco faltaron a la cita las hermanas Bella y Gigi Hadid. Los otros dos debuts de la noche los protagonizaron la jugadora de baloncesto Angel Reese y Barbie Ferreira, la actriz de la serie 'Euphoria'.