Vivian Jenna Wilson presenta una creación en el desfile de moda de temática BDSM de Chris Habana en la Semana de la Moda de Nueva York. EFE

La hija de la que reniega Elon Musk por cambiar de sexo debuta como modelo en Nueva York

Vivian Wilson, defensora de los derechos de las personas trans, recorre las pasarelas dejando una estela de declaración política

Raluca Mihaela Vlad

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:25

Ahora que su padre parece dar un paso atrás para centrarse en sus negocios, la hija trans de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, ha decidido ... darlo al frente, pornerse en el foco mediático y ha debutado como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Lo ha hecho de una forma inherentemente política y para firmas diferentes: Alexis Bittar, Prabal Gurung, Dauphinette... «Siempre es muy poderoso cuando una colección deja una declaración», comentó en relación a su último desfile, en el que presentó un vestido largo hecho con imperdibles bajo el sello de Chris Habana. La declaración, su derecho a existir en un país en el que domina el odio hacia lo diferente.

