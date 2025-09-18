La hija de la que reniega Elon Musk por cambiar de sexo debuta como modelo en Nueva York

Ahora que su padre parece dar un paso atrás para centrarse en sus negocios, la hija trans de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, ha decidido ... darlo al frente, pornerse en el foco mediático y ha debutado como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Lo ha hecho de una forma inherentemente política y para firmas diferentes: Alexis Bittar, Prabal Gurung, Dauphinette... «Siempre es muy poderoso cuando una colección deja una declaración», comentó en relación a su último desfile, en el que presentó un vestido largo hecho con imperdibles bajo el sello de Chris Habana. La declaración, su derecho a existir en un país en el que domina el odio hacia lo diferente.

A sus 21 años, ha debutado como Miss Carolina del Sur en la presentación de Primavera/Verano 2026 con temática 'Miss USA 1991'. Bittar quiso compartir una historia sobre misoginia, cosificación, depredadores y derechos trans. Se inspiró en 'Blue Velvet', 'Carrie' y 'Las vírgenes suicidas'.

Aspectos que Wilson conoce muy bien. Comenzó su transición a los 16 años con el apoyo de su madre, y ganándose desde entonces el odio de su padre. Para Elon Musk, Vivian no existe. Como ferviente defensor del rechazo a la comunidad LGTBIQ+ y de la exclusión, aislamiento, odio y persecución de las personas trans, inició un largo recorrido de duras palabras en contra de Wilson. Todavía utiliza su antiguo nombre para referirse a ella: «mi hijo fue asesinado por el virus de la mente woke».

Legalmente reconocida como mujer en California, Wilson afirmó a mediados de año que su ventaja sobre Musk es que, al contrario que él, ella no está desesperada por recibir atención y validación por parte de «una armada de incels degenerados» que son rápidos a la hora de aportarle ese plus.

«Existir no debería ser revolucionario»

Musk representa todo contra lo que la modelo no ha dejado de luchar, como la crueldad hacia las personas trans. La modelo es conocida por ser una gran defensora de los derechos de las personas queer y de la protección que hace falta ante los continuos ataques del gobierno de Donald Trump y de personas como su padre. Exige lo que le corresponde como ser humano, existir. Y «existir no debería ser revolucionario». Este fue el mensaje que lucía en su camiseta de la campaña de Wildfang, con la que se recordó a sí misma la importancia de mantenerse fuerte, teniendo en cuenta el ambiente político actual de Estados Unidos.

Wilson defiende la justicia social y los derechos de las minorías, como los inmigrantes y las personas de color, que corren peligro bajo la administración conservadora de Trump, y se ha convertido en todo un icono para los jóvenes por alzar la voz ante problemas sociales actuales.