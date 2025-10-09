El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instagram Jean Paul Gaultier

Polémica en un desfile de moda por un traje que simula el cuerpo desnudo de un hombre

Una de las prendas, que recrea el cuerpo humano, incluye los genitales masculinos

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:37

Comenta

La presentación de la colección Primavera-Verano 2026 de Jean Paul Gaultier no dejó indiferente a nadie en la Semana de la Moda de París. De hecho, ha generado cierta polémica. La razón, los monos que lucieron los y las modelos, en las que se reproducía el cuerpo desnudo de un hombre, con pene incluido.

Esta propuesta, firmada por Duran Lantink, no ha gustado a los profesionales del sector. «Esto no es moda, esto es mal gusto», han expresado algunos, mientras que otros han defendido al diseñador, que continúa así con su espíritu provocador.

Lantik rescató en ese desfile la esencia de los años 80, dando protagonismo a la libertad creativa. Los monos que lucieron los modelos así fueron, con una recreación explícita del cuerpo humano. Unas prendas que no pasaron inadvertidas y que han provocado que se hable de ellas.

Imágenes de la colección. Jean Paul Gaultier

Una de las prendas más comentadas fue el mono de manga larga, con cuello alto y largo hasta los tobillos, en la que se reproduce el cuerpo de un hombre desnudo. Un diseño que incluye un cinturón negro de cuero con hebilla metálica, colocado sobre los genitales, que también fueron recreados en dicha prenda.

Dicha imagen está publicada en el perfil de Jean Paul Gaultier en Instagram. «Exactamente el atuendo con el que quiero que mi marido recoja a mis hijos en la escuela», han escrito entre los comentarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  6. 6 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Polémica en un desfile de moda por un traje que simula el cuerpo desnudo de un hombre

Polémica en un desfile de moda por un traje que simula el cuerpo desnudo de un hombre