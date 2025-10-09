Polémica en un desfile de moda por un traje que simula el cuerpo desnudo de un hombre Una de las prendas, que recrea el cuerpo humano, incluye los genitales masculinos

Bruno Vergara Jueves, 9 de octubre 2025, 20:37

La presentación de la colección Primavera-Verano 2026 de Jean Paul Gaultier no dejó indiferente a nadie en la Semana de la Moda de París. De hecho, ha generado cierta polémica. La razón, los monos que lucieron los y las modelos, en las que se reproducía el cuerpo desnudo de un hombre, con pene incluido.

Esta propuesta, firmada por Duran Lantink, no ha gustado a los profesionales del sector. «Esto no es moda, esto es mal gusto», han expresado algunos, mientras que otros han defendido al diseñador, que continúa así con su espíritu provocador.

Lantik rescató en ese desfile la esencia de los años 80, dando protagonismo a la libertad creativa. Los monos que lucieron los modelos así fueron, con una recreación explícita del cuerpo humano. Unas prendas que no pasaron inadvertidas y que han provocado que se hable de ellas.

Ampliar Imágenes de la colección. Jean Paul Gaultier

Una de las prendas más comentadas fue el mono de manga larga, con cuello alto y largo hasta los tobillos, en la que se reproduce el cuerpo de un hombre desnudo. Un diseño que incluye un cinturón negro de cuero con hebilla metálica, colocado sobre los genitales, que también fueron recreados en dicha prenda.

Dicha imagen está publicada en el perfil de Jean Paul Gaultier en Instagram. «Exactamente el atuendo con el que quiero que mi marido recoja a mis hijos en la escuela», han escrito entre los comentarios.