Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades

La estrategia se ha cumplido al pie de la letra. Mango, la firma de moda catalana que busca nuevos nichos de mercado en el mundo ... de la decoración y el hogar, ha apostado fuerte por Bilbao. Anunció a principios de año la apertura de un supercentro en la capital vizcaína, como adelantó EL CORREO el pasado abril, y antes de finales de año recalará en la capital vizcaína.

Únicamente faltaba por dilucidar dónde ubicaría la tienda de más de 500 metros cuadrados. La ecuación se ha resuelto finalmente: echará a andar «muy a finales de año», en los bajos comerciales de la urbanización más exclusiva que se está levantando en pleno centro de la villa: en el chaflán del complejo residencial del número 1 Rodríguez Arias y Licenciado Poza. Con los precios de las viviendas disponibles por encima del millón de euros.

A falta de concretar la fecha, todo apunta a que la inauguración se producirá entre noviembre y diciembre. Lo que está claro es que la firma aprovechará la cercanía de las navidades para dar muestras de su impacto en Bilbao, mientras acomete la reforma de uno de sus buques insignia en la Gran Vía. La operación está clara:a por todas en Bilbao, mientras el negocio textil atraviesa uno de los momentos más delicados.

Bilbao juega un papel cada vez más influyente en el ajedrez dibujado por la compañía fundada por Isak Andic, fallecido en diciembre del año pasado al caer por un desnivel de 150 metros mientras recorría un sendero durante una excursión a Collbató (Barcelona). El primer punto de venta exclusivo de hogar y decoración de Bilbao se sumará a los que echarán a andar en Madrid, Zaragoza y Barcelona. La compañía de moda potencia esta línea, que replica el modelo auspiciado por Inditex con la actividad de las tiendas de Zara Home, como «un proyecto de éxito».

Fragancias y decoración

Si el inmueble de Barcelona ocupa un local de 400 metros cuadrados. el bilbaíno supera esta superficie, lo que da idea de la apuesta de la capital vizcaína. La oferta incluye desde artículos textiles para el hogar hasta fragancias, menaje y decoración, productos para el baño y dormitorios, además de una línea textil para niños.

Luis Casacuberta, director de producto y sostenibilidad de Mango, ha incidido en la futura expansión de este área en Bilbao. «Estamos convencidos de que será un proyecto de éxito», ha garantizado tras incidir en la excesiva fragmentación del mercado del hogar en España. En medio de este escenario, Mango Home tiene «una oportunidad de crecimiento muy grande», asevera. La línea de hogar y decoración de Mango nació en 2021, pero hasta ahora no contaba con ninguna tienda específica.

Mango volverá a desarrollar un papel protagonista en Bilbao tras hacerse en 2014 con la propiedad de la antigua sede de la BBK en la Gran Vía de Bilbao tras acometer un inversión de 40 millones de euros. En una operación poco habitual entre gigantes de la moda, Mango alquiló posteriormente el inmueble a Inditex.

Las tiendas emularán las estancias de una casa y ofrecerán artículos donde predomina «la calidad y la artesanía a precios asequibles», según explica la directora de Mango Home, Nuria Font, tras destacar el colorido mediterráneo que han inspirado los diseños textiles y la vajilla cerámica pintada a mano. En esta aventura empresarial Mango apostará por los proveedores locales. La tienda catalana hará, además, un guiño al fundador de Mango al exhibir cuadros de su colección personal: «Era un gran anfitrión», recuerda Font.