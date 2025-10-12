El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La joyería de autor de Lukene en Bilbao: piezas únicas para quienes huyen de lo clásico

En su tienda-taller de Elcano, esta artesana bilbaína crea piezas singulares y selecciona otras de reconocidos orfebres que apuestan por diseños modernos

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:59

En el corazón de Bilbao sobrevive un espacio donde las joyas se piensan como pequeñas esculturas. No son solo adornos ni un lujo reservado a ... unos pocos: son fragmentos de vida, trozos de memoria, símbolos íntimos que acompañan a quienes los llevan. Es la joyería SA'D, en el número 11 de la calle Elcano, regentada por Lukene desde hace más de veinte años. Esta bilbaína en la cincuentena, formada en Bellas Artes y luego en Gemología y Diamante, trabajó varios años en el textil, hasta que el destino la llevó por otros derroteros. «Al principio éramos dos. Mi socia era hija de joyero y me abrió las puertas de un mundo fascinante», recuerda. Desde el primer momento tuvieron claro que no querían seguir la senda de la joyería clásica, sino explorar propuestas nuevas y diferentes, elaboradas con materiales nobles como oro, plata, piedras preciosas y diamantes.

