Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes. Luis Ángel Gómez

Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes

«El trato con los usuarios se ha perdido completamente», lamenta una de las hosteleras más reconocidas de la capital vizcaína

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:59

Isabel Menéndez se ha convertido en una de las hosteleras más reconocidas y codiciadas de Bilbao. Empezó a trabajar con solo 16 años. Ha pasado ... por mucho locales, ha trabajado de día y de noche y está a punto de embarcarse en una nueva aventura profesional tras permanecer cinco meses en el Perita, el bar de las gambas. «Aquí hay un fallo. Se está sirviendo sin conectar con los clientes. Ni se les mira a los ojos, ni se les sonríe. Ya no hay un mínimo de atención», explica René Jiménez, dueño del exitoso local de la calle Diputación.

