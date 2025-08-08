Bianka, maquilladora de cine, abre su propio estudio en Santurtzi.

Silvia Andrés Viernes, 8 de agosto 2025, 18:05 Comenta Compartir

En ocasiones la vida nos lleva de vuelta al punto de partida, para comenzar de nuevo con más fuerza. Eso le ha ocurrido a Bianka, maquilladora profesional de 30 años y con más de una década de experiencia, que acaba de abrir el estudio de belleza Szamosi Beauty, ubicado en el número 25 de la calle Doctor Fleming en Santurtzi. «Volver a casa ha sido un guiño bonito del destino. Aquí empezó todo, y aquí quería que siguiera. Cuando encontré un local que se adaptaba a mis necesidades y dio la casualidad de que estaba frente al colegio donde estudié, ya no tuve ninguna duda. Además, mi madre ha estado enferma, y sentía la necesidad de estar más cerca de ella», explica.

Aunque en un principio estudió Educación Infantil, pronto descubrió que su vocación estaba en otro lugar. Tras una etapa trabajando en tiendas de ropa, comenzó a colaborar con una amiga en talleres de belleza cuando apenas tenía 20 años. Aquella experiencia la fascinó, y desde entonces no ha dejado de formarse: empezó de manera autodidacta, viendo vídeos, probando técnicas, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. También ha absorbido conocimiento de grandes profesionales. Recuerda con especial cariño a Manolo, peluquero, maquillador y estilista al que conoció durante un curso de corte y color en el que participó como modelo. «Siempre he sido muy curiosa. Me encanta preguntar, investigar, probar cosas nuevas. Soy como una esponja», asegura.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Esa inquietud constante la ha llevado a perfeccionar técnicas, mantenerse al día en tendencias y ofrecer un servicio siempre personalizado. «Me gusta hablar con cada persona que maquillo para conocerla y saber lo que necesita. Cada rostro es un lienzo distinto, y cada maquillaje, una obra que nace del momento», recalca. Su dominio del pincel no ha pasado desapercibido: en 2020 ganó el campeonato de España de maquillaje facial en Beauty Forum Valencia, y dos años después se alzó con el segundo puesto en el certamen europeo celebrado en Beauty Forum Múnich. «Desde entonces, voy todos los años como jurado a la cita de Valencia. Es una gran experiencia», asegura.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Tras trabajar para reconocidas firmas como MAC, Bianka y una socia se lanzaron a abrir un espacio de belleza en Bilbao. Ahora, algo más de tres años después, ha decidido emprender en solitario y dar un giro a su carrera. Así ha nacido Szamosi Beauty, un estudio que lleva por nombre un homenaje a sus raíces. «Soy rumana, pero llevo aquí desde pequeñita. Aunque hay gente a la que le cuesta escribirlo o pronunciarlo, quería que mi apellido fuera el protagonista. Es un guiño a mi historia», confiesa. El nuevo espacio es también el resultado de su esfuerzo personal: ha pintado las paredes, elegido cada mueble y cuidado hasta el último detalle, combinando creatividad, mimo y muchas horas de trabajo. «Se ha convertido en un auténtico refugio para mí, casi como mi propia casa. Aquí estoy en paz, me siento yo», afirma con orgullo.

Beauty parties

Inaugurado a finales de junio, el nuevo estudio de Bianka ofrece una amplia gama de servicios centrados en el cuidado y la expresión personal. Desde cursos de automaquillaje hasta maquillaje para bodas, eventos o sesiones fotográficas, pasando por diseño de cejas con hilo, laminado de cejas y pestañas o microblading. Entre las novedades destacan las beauty parties, una propuesta pensada para grupos de amigas que quieran disfrutar de una tarde diferente aprendiendo a maquillarse, con café, fruta, algo dulce… o incluso una copa de vino. «Es un plan distinto, ideal para celebrar un cumpleaños, una despedida de soltera o simplemente para pasarlo bien. Además de aprender, se ríen, se relajan y se sienten bien», explica. Todos los servicios se ofrecen con cita previa.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

La apertura del estudio no impedirá que Bianka siga cultivando otra de sus grandes pasiones: el maquillaje para cine y televisión. «De hecho, he optado por trabajar con reserva previa precisamente para poder compaginar ambas cosas. Hace tiempo participé en alguna producción audiovisual y, desde hace unos tres años, he retomado esa faceta, porque se están haciendo muchos rodajes por aquí y me encanta», cuenta. Recientemente ha trabajado como auxiliar de maquillaje en la serie mexicana 'Un papá soltero', grabada en Bilbao, y ha sido jefa de maquillaje y peluquería en el thriller 'La casa en el árbol', protagonizado por Sandra Escacena y Claudio Portalo, rodado en Zeanuri y otras localizaciones del País Vasco. «Han sido unas semanas intensas, con muchas horas de rodaje nocturno, humedad y frío… ¡pero he disfrutado muchísimo! En breve espero volver a participar en nuevos proyectos. Me encantan», afirma con entusiasmo. Porque para Bianka, cada rostro -ya sea delante de una cámara o frente al espejo de su estudio- es una historia por contar a través del maquillaje.