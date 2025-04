«¿Cuánto tiempo debe pasar para salir con alguien después del divorcio?»

Karri Bilbao Viernes, 25 de abril 2025, 00:51 Comenta Compartir

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

Después del reencuentro con Mikel en el Tailor y acabar juntos en mi casa, no he vuelto a saber nada de él. Le veo ... más como un amigo con el que pasarlo bien, pero me siento a gusto cuando estamos juntos. Eso sí, no tenemos los números de teléfono, así que espero que nos encontremos algún día de estos...

Ane propone quedar en García Rivero y continuar por Campuzano. Aceptamos encantadas Izaskun, Maite, Aran y yo y nos citamos en el Okela para arrancar con unos pintxos y asentar el estómago. De ahí al Puertito Oyster, local encantador con variedad de ostras a la vista para degustar. Izaskun nos recuerda con una sonrisa pícara sus propiedades afrodisiacas, pero hoy optamos por pasar ronda y preferimos un bocadillito de jamón en la cafetería Marakay. Entre un bar y otro, Aran nos relata que pasados tres meses no sabe todavía definir qué siente por su Mikel. Porque lo mismo un día despierta con el primer pensamiento para él, que otro ni siquiera le tiene en mente. Ane le aconseja que continúe si está a gusto, porque el enamoramiento como tal, es un estado transitorio de enajenación mental con fecha de caducidad. Izaskun, en su línea, le pregunta si en la cama funciona, a lo que Aran responde que, mujer, no es para echar cohetes, pero más que suficiente si le compara con parejas anteriores que ha tenido tras su divorcio. Vamos, que es una relación que aporta compañía, serenidad y equilibrio sin fuegos artificiales, le dice Maite. La conversación nos lleva a debatir sobre cuándo se está lista para iniciar una relación tras separarse. Ane opina que cada cual precisa de duelos y tiempos distintos; para algunas un año es más que suficiente, mientras que para otras son necesarios varios. Entre medias se cuelan historias breves o relaciones longevas a las que damos una oportunidad, a veces, por necesidad y otras, porque nos reconciliamos con el amor y creemos que merecerán la pena, expone Aran. Sin duda, cuando te ilusionas con alguien, lo difícil es coincidir ambos en el mismo punto para avanzar en paralelo y no quedar descompensados, añade Maite. Y es que la química prende la llama, pero el amor requiere fuelle constante para mantenerse vivo y no extinguirse con un inesperado cambio de aire, concluyo. Dejamos atrás Campuzano y ponemos rumbo al Cotton. De camino les cuento que para mí no falla escuchar la segunda mente. ¿Y eso qué es? Preguntan las tres a la vez. Es la música que tarareas cuando estás pensando en alguien y dicta el subconsciente. Prestad atención a esa voz interior que acumula miles de canciones con letras reveladoras, les alerto. Izaskun se ríe mientras abre la puerta del Cotton y suena a pleno volumen Wannabe de las Spice Girls. ¡La noche empieza bien!

