«Mikel y yo acabamos en mi casa y tenemos sexo sin mucho afán... Andoni sigue en mi cabeza»

Bilbao es un hervidero de gente con ganas de disfrutar. Da igual hacia donde te dirijas; Henao, Heros, Ledesma, Plaza Nueva, García Rivero… Pero a ... partir de las once entre semana y los domingos más allá de las cuatro de la tarde, es más complicado hallar vida por las calles de la villa, comento con Nahia, una amiga reciente que he conocido gracias a amistades comunes y otras causas del destino. Nos unen circunstancias varias: un divorcio con hijos adolescentes, responsabilidades laborales exigentes y un concepto de la vida y de nosotras mismas bastante similar.

Así las cosas, hemos conectado desde el primer instante y disfrutamos de nuestra compañía en cualquier escenario; tardes de viernes y noches de sábado, confidencias el día después que resumen lo sucedido la víspera y mensajes cualquier día de la semana sin mayor pretensión que compartir frases, canciones o podcasts que nos hacen vibrar y con los que nos identificamos en nuestro día a día y situación actual.

Ambas nos sentimos afortunadas por tenernos y, cuando quedamos a solas o en grupo, nos mezclamos con cuadrillas habituales con las que nos divertimos y, de vez en cuando, surgen afinidades que derivan en algo más que una amistad. Lo cierto es que cuando quedamos lo hacemos como si emprendiéramos una aventura maravillosa, abiertas a lo que pueda suceder a pesar de que cada una tenga en mente a su propia antigüedad. Sí, ése es el término que ha patentado Lidia, la amiga común que nos unió. Bajo tal vocablo etiquetamos a los ex o a quienes aparecen y desaparecen cuando menos lo esperamos o buscamos por razones diversas. Porque sí, es inevitable que, al salir por el mismo ambiente, topemos sin querer o queriendo con antigüedades.

Tal es así que, al entrar al Taylor, le alerto a Nahia que al fondo he divisado a su antigüedad. Vernos a menudo ha tejido un hilo de conducto que hace que nos juntemos siempre que coincidimos. Vamos hacia él y pedimos una ronda para toda la cuadrilla. Entre ellos está Mikel, su amigo, un chico con sonrisa permanente y trato agradable que me hace sentir bien. No pienso en él más que como un amigo y estoy segura de que él siente lo mismo, pero surgió desde el principio un inofensivo coqueteo que repetimos una y otra vez. No le oculto que en mi cabeza habita Andoni, mi propia antigüedad. Y él no disimula cuando en nuestro entorno alguna chica le gusta y pretende llegar a algo más.

Sin embargo, hoy no está Andoni en ninguno de los locales a los que vamos y Mikel me planta sin esperarlo un beso en los labios que me pilla desprevenida y sin capacidad de reacción, pero que no evito… Nos dan las tantas y propone acompañarme a casa. Salimos juntos y, de camino, no dejamos de reírnos. Sube a casa y acabamos en mi cama en un amago de sexo sin mucho afán vencidos por el cansancio. Pocas horas después, marcha tras haber dormido un poco y nos despedimos con la sonrisa aún en los labios y sin ningún compromiso que nos ate. Ni siquiera tenemos los números de teléfono ni falta que hace. Sabemos que nos encontraremos cualquier día de estos.

Al día siguiente, quedo con Nahia y Lidia por el Casco a media tarde, donde la alegría y cantidad de gente a media tarde de domingo me sorprende. Preguntan qué tal me fue y les digo que bien sin darle mayor importancia ni poner mucho entusiasmo, pero se me ve contenta. Me animan a que dé una oportunidad a Mikel mientras Lidia le etiqueta como «novedad». Nos reímos por el nuevo término que añadiremos a partir de ahora a nuestro vocabulario… Pero me reafirmo en que no lo veo y creo que él tampoco. Aconsejan que le mantenga como alguien con quien quedar de vez en cuando porque es alegre y buena gente. Ya veremos…