Sexo en Nueva Bilbao (LVI)

«Quedo con Garikoitz y hay tanta química... ¿qué importa la diferencia de edad?»

En otros tiempos no hubiera dado una oportunidad a esta historia, pero los más de dos años que llevo divorciada me han servido para derribar prejuicios. Hoy me siento más libre que nunca

Karri Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:52

Víspera del puente de diciembre, planifico los festivos para cuadrar los tres días y poder así disfrutar de encuentros familiares, quedar con amigas y anticipar ... compras navideñas. Aún sin fijar hora ni lugar de la cita, hoy quedaré con Garikoitz, el chico que conocí en Algorta la semana pasada y me despidió en la parada del metro tras hacernos una llamada perdida. Durante el trayecto de regreso a casa, recibí un primer mensaje que llevó a otros durante los días posteriores. Agradables frases que intercambiamos antes de dormir cada noche. En otros tiempos no hubiera dado una sola oportunidad a esta historia por escribir, pero los más de dos años que llevo divorciada, me han servido para derribar prejuicios y romper con estereotipos o inercias que ya no casan bien con mi estilo de vida.

