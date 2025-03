Andoni me besa y me escribe para volver a verme, pero... ¿quiero tener sexo con él?

Andoni me besa y me escribe para volver a verme, pero...

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

El encuentro con Andoni terminó con un nuevo beso en mi portal y un «nos escribimos por WhatsApp», sin fecha acordada que nos comprometiera a ... quedar una próxima vez. Y al llegar a casa, mientras me desvestía, recibí unas palabras suyas que me hicieron sonreír: «Me lo he pasado genial y quiero volver a verte». «Yo también», respondí de inmediato. Ha pasado una semana y no hemos cruzado mensajes. Lo cual no significa nada o, todo lo contrario, pero viene y va en mi mente cuando menos lo espero, de repente. Hoy, por ejemplo, al despertar, he recordado nuestra conversación caminando por Uribitarte, cuando me hacía partícipe de sus recuerdos de infancia. También al rememorar juntos por el muelle cómo era Bilbao siendo críos; gris, portuaria e industrial, con sirimiri perpetuo, pero rebosante de personalidad. Y ayer, creí verle por Rodríguez Arias, pero era más un deseo que una realidad porque al aproximarme vi que ni siquiera se parecía a él. Lo cierto es que Andoni está presente, aunque estemos distantes y no sepamos nada el uno del otro desde hace días…

Ane propone tarde de compras antes de salir con la cuadrilla por Henao. El cierre de comercios es un goteo que no cesa y, aunque solo fuera para mirar escaparates, añoramos tiendas que abrieron al calor del efecto Guggenheim: Louis Vuitton, Gucci, La Perla, y otras con menos glamour, pero muy reconocidas que vinieron después, como Michael Kors. Algo pasa en la ciudad cuando no retiene marcas de lujo y otras emblemáticas, como Loewe, decidieron bajar la persiana para alojarse definitivamente en la web, al menos para quienes vivimos en Euskadi. Carolina Herrera, Max Mara, Adolfo Dominguez y tiendas multimarca mantienen posiciones junto a veteranas de un Bilbao que se resiste a envejecer. Con este panorama, entramos a Lola Casademunt en busca de prendas a estrenar y salimos con un vestido primaveral y unas sandalias de tacón. A un paso del EME, no dudamos en dirigirnos hacia allá para merendar un sándwich y saborear el Bilbao de toda la vida. Son las ocho y hemos quedado con Izaskun y Maite en el 13 de Henao. Les cuento que tras citarme con Andoni no hemos vuelto a vernos ni a escribirnos, pero que hubo complicidad e intención por ambas partes de volver a quedar. También les pongo al tanto de que, al día siguiente de conocernos en el Bombón Club, desapareció como por arte de magia porque aún mantenía una relación con una chica que conoció por Tinder, pero que ya se acabó. Izaskun, cómo no, pregunta si terminó en mi cama. Respondo que prefiero aplazar el sexo a citas posteriores porque no se trata solo de eso con él. Maite se muestra escéptica y opina que si no ha habido comunicación será porque hay falta de interés, y que, si de verdad alguien te gusta, llamas o escribes con cualquier excusa para no dejarlo morir por inanición. Ane aconseja que olvide a Andoni porque es un narcisista de manual que solapa relaciones con el único objetivo de alimentar su ego, que no me fíe y huya de él como de la peste si no quiero sufrir… …Seguramente Maite y Ane tengan razón. Andoni parece poco transparente y algo complejo, pero me encantaría verle esta misma noche…

