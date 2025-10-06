El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La víctima conoció a la estafadora en una establecimiento hostelero de la calle Autonomía de Bilbao en 2024. El Correo

«Vivo solo, me engatusó con cariño y me ha timado 65.000 euros»

Un hombre de 84 años denuncia por estafa del amor a una mujer a la que pagó el supuesto viaje a Cuba al morir su madre y la gestión de la herencia

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:34

A sus 84 años, Luis parece todo un 'gentleman'. Viste de traje y corbata, con pañuelo al cuello y gomina en el pelo, aunque tiene ... tocada la autoestima. «He sido un crédulo y me han estafado», se mortifica. El hombre ha denunciado a una mujer, de oirgen cubano y 53 años, que se presentó como Marisa, por un delito de estafa continuada y otro de hurto, por el que la acusación particular que él ejerce le reclama siete años de prisión y la Fiscalía, cuatro. Según su versión, le pagó el supuesto viaje a Cuba al funeral de su madre y los gastos de gestión de la herencia, y ella le robó un reloj Cartier y joyas de su mujer fallecida.

