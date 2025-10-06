El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Calle Autonomía, Bilbao. E. C.

Un reloj Cartier, dos alianzas y una cadena con el Cristo de Dalí

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:33

Cuando Marisa acudía a visitarle a su vivienda, en Bilbao, entre los meses de enero y mayo de 2024, le sisó un reloj Cartier de ... acero y oro, dos alianzas de oro de la boda con su mujer y una cadena con el cristo de Dalí de oro, piezas valoradas por informe pericial en 7.672 euros. En medio, le contó que la iban a contratar como enfermera en el hospital de Basurto, pero que para convalidar el título, necesitaba un empadronamiento en la capital vizcaína. Nunca llegaron a convivir, pero Luis le permitió que se registrara en su casa. Después supo que había estado cobrando ayudas sociales a sus espaldas y a su costa, falseando los requisitos.

