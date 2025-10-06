Un reloj Cartier, dos alianzas y una cadena con el Cristo de Dalí
Lunes, 6 de octubre 2025, 00:33
Cuando Marisa acudía a visitarle a su vivienda, en Bilbao, entre los meses de enero y mayo de 2024, le sisó un reloj Cartier de ... acero y oro, dos alianzas de oro de la boda con su mujer y una cadena con el cristo de Dalí de oro, piezas valoradas por informe pericial en 7.672 euros. En medio, le contó que la iban a contratar como enfermera en el hospital de Basurto, pero que para convalidar el título, necesitaba un empadronamiento en la capital vizcaína. Nunca llegaron a convivir, pero Luis le permitió que se registrara en su casa. Después supo que había estado cobrando ayudas sociales a sus espaldas y a su costa, falseando los requisitos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión