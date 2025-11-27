Un viaje al Bilbao de hace 100 años: carruajes junto al Teatro Arriaga, el Casco Viejo... Un creador de contenido publica un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que muestra cómo ha cambiado la ciudad en un siglo

Bruno Vergara Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Bilbao ha cambiado con el paso de los años. Sin embargo, hay lugares que continúan casi inalterables en el tiempo. Enclaves que permanecen visibles, imponentes o discretos, que nos recuerdan que esta ciudad, ahora moderna, se ha ido transformando.

El responsable de Dreamily Views, un perfil en Instagram, que publica diferentes vídeos sobre inteligencia artificial ambientados en Bilbao, ha subido uno en el que muestra cómo han cambiado cuatro enclaves emblemáticos de la capital vizcaína en los últimos 100 años.

Un vídeo en el que recorre varios escenarios que están unidos entre sí: el Puente del Arenal, Teatro Arriaga, Mercado de la Ribera, las Calzadas de Mallona y los accesos al Casco Viejo por la calle Arenal.

En las imágenes, realizadas con inteligencia artificial, muestra el puente del Arenal sobre el que circulan carros de caballos al tiempo que se incorporan autobuses, coches y peatones que, de llevar sombrero pasan a vestir como en la actualidad.

Al fondo se aprecia el Teatro Arriaga, que sigue imponente en sus más de 100 años de historia. Un edificio emblemático de la ciudad que atrae cada año a miles de personas. Otro de los espacios que apenas ha mutado en el tiempo son las calzadas de Mallona, con sus 323 escalones con 46 descansillos intermedios. Arrancan en la Plaza Unamuno, donde en el vídeo muestra el ajetreo de gente que caracteriza este lugar. Punto de encuentro para muchas personas que salen del metro.

En el vídeo muestra también cómo se levantó el Mercado de la Ribera junto a la ría. A la vez que este edificio se transforma, lo hace el Bilbao que le rodea, con nuevas construcciones en las faldas de la montaña que lo rodea.

Finalmente, muestra unas imágenes del pasado del tiempo de la calle Arenal, por donde pasaba y pasa el tranvía, aunque ahora mucho más moderno. Una vía que da acceso al Casco Viejo de la ciudad.

Este vídeo sobre Bilbao no es el primero de Dreamily Views. Hace poco más de un mes publicó uno en el que varios iconos de la capital vizcaína, como José Ángel Iribar, los leones de la Plaza Jado o el payaso bilbaíno Tonetti, cobraban vida. Una creación aplaudida por miles de internautas en internet.