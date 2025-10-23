Iribar, 'Puppy'... los iconos de Bilbao cobran vida gracias a la inteligencia artificial Un usuario de TikTok realiza una recreación en movimiento de algunos de los emblemas de la villa

B. V. Jueves, 23 de octubre 2025, 18:07 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

Varios iconos de Bilbao han cobrado vida gracias a la tecnología. La estatua de José Ángel Iribar en los aledaños de San Mamés, los leones de la Plaza Jado y el payaso bilbaíno Tonetti son algunas de las obras a las que un usuario de TikTok les ha dado movimiento con la ayuda de la inteligencia artificial.

De esta forma, se puede ver en un vídeo publicado por el perfil Dreamily Views a la escultura del mítico portero del Athletic chutando un balón y al payaso saltando sobre el parque Doña Casilda.

Además, este usuario ha dado vida a la figura del político socialista Ramón Rubial, que se encuentra en las inmediaciones del Museo Guggenheim, y quien da unos pasos junto a la ría. Precisamente cerca de éste están Las Sirgueras, mujeres que remolcaban embarcaciones a lo largo de la ría con la única ayuda de una cuerda, que caminan. Toda una recreación impresionante.

Este usuario también hace que se mueva 'Puppy', el perro que se encuentra fuera del Guggenheim y que se ha convertido en todo un icono de la ciudad. El animal se alza sobre las dos patas traseras. También cobra vida uno de los leones de la Plaza Jado, que escenifica un rugido.

El coche fantástico

La inteligencia artificial es capaz de cualquier cosa. Como hacer posible que KIT, el mítico 'Coche Fantástico' que conducía Michael Knight, se mueva por la Gran Vía de Bilbao. En el vídeo se puede escuchar la famosa voz del vehículo explicando cómo lleva al ocupante al Guggenheim por varias calles de la villa. El coche circula por la plaza Moyua al ritmo de la banda sonora de la serie de los años 80.