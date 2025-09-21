El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tomás Vázquez entrena junto a un compañero en el club C.D Pickleball de Durango. Ignacio Pérez

Ni tenis ni pádel, pickleball

Nuevo deporte ·

Causa furor en Estados Unidos y se va abriendo un hueco en Bizkaia a pesar de la «falta de recursos y de promoción»

Juncal Munduate

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:16

Con cerca de 50 millones de jugadores en Estados Unidos, el pickleball ya apunta a destronar al baloncesto como el deporte más practicado del país. ... Esta disciplina de raqueta, que combina elementos del tenis, el pádel y el bádminton, empieza también a ganar adeptos en España, donde reúne a unos 20.000 deportistas. En Bizkaia aterrizó hace apenas cinco años, aunque algunos puede que ni hayan oído hablar de él. «La realidad es que para el 99% de la población vasca todavía es desconocido», admite Iñigo Lekunberri. Junto a Eneko Novales, ex jugador de pádel, fundó en 2024 Drop, una academia que busca dar a conocer las normas básicas del deporte tanto a niños como a adultos.

