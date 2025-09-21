Ni tenis ni pádel, pickleball

Con cerca de 50 millones de jugadores en Estados Unidos, el pickleball ya apunta a destronar al baloncesto como el deporte más practicado del país. ... Esta disciplina de raqueta, que combina elementos del tenis, el pádel y el bádminton, empieza también a ganar adeptos en España, donde reúne a unos 20.000 deportistas. En Bizkaia aterrizó hace apenas cinco años, aunque algunos puede que ni hayan oído hablar de él. «La realidad es que para el 99% de la población vasca todavía es desconocido», admite Iñigo Lekunberri. Junto a Eneko Novales, ex jugador de pádel, fundó en 2024 Drop, una academia que busca dar a conocer las normas básicas del deporte tanto a niños como a adultos.

Mezclar a diferentes generaciones es precisamente una de las claves del éxito de esta disciplina que, según sus impulsores, «no entiende de edades». Sus reglas, diseñadas para usar la estrategia y equilibrar fuerzas entre los participantes, así lo permiten. Nació en 1965 para matar el aburrimiento durante unas vacaciones de verano. Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum –recuerda la federación estadounidense– improvisaron una partida en una pista de bádminton para sus hijos. Bajaron la red para que el saque fuera más accesible y usaron palas de tenis de mesa y una pelota de plástico perforada. A medida que avanzaba el juego, fueron moldeando las reglas hasta terminar dando forma al deporte que hoy arrasa en Estados Unidos.

«En dos años vamos a superar al pádel», afirma Tomás Vázquez, presidente del C.D Pickleball de Durango, el único que existía en Bizkaia hasta este año. Al igual que Lekunberri y Novales, dejó las pistas de cuatro paredes por las canchas de pickleball: «Atrae mucho a los jugadores de otros deportes de raqueta que siguen manteniendo el espíritu competitivo, pero no el físico», relata entre risas. Acaba de volver de participar en el Open de Madrid de Pickleball –el primer 'Pro Tour' que se organiza en España– y se muestra optimista. El pasado fin de semana congregó a más de 320 deportistas.

Puntuaje Los partidos se disputan al mejor de 3 sets, de 11 puntos cada uno. Cada set se debe ganar con una diferencia mínima de 2 puntos. Solo se lleva el punto el equipo que sirve. El que está al resto, podrá recuperar el saque en la disputa del siguiente punto.

Zona de no volea (verde) Está prohibido golpear la pelota en el aire (volear) en esta zona. El objetivo es evitar que los jugadores rematen desde la red, lo que permite prolongar el juego y fomentar la estrategia.

Saque Se debe hacer por debajo de la cintura y en diagonal. Tras el saque, la pelota debe botar en cada lado del campo. Si se volea antes de los dos botes, se pierde el punto.

En Euskadi, sin embargo, se va abriendo camino a pasos algo más pequeños y bajo el paraguas de la Federación Vasca de Tenis. «Queremos ayudar a que crezca el deporte», afirma su presidente, Igor del Busto. Con ese objetivo, esta temporada han organizado el primer circuito de pickleball de Euskadi, que se celebrará durante todos los findes de semana de octubre y los primeros de noviembre. Una cita, que, según Vázquez, servirá para tomar el pulso del estado de la disciplina a nivel local.

«Seguimos en el barro»

Más allá de las competiciones federadas, Lekunberri y Novales ven un especial interés por el deporte entre los más pequeños. «Hemos pasado por varios centros educativos a dar formaciones y es muy emocionante, siempre se quedan con ganas de más». Un año después de comenzar con el «proyecto Drop» , estos dos entusiastas del pickleball ya se plantean ir un paso más allá y crear un club deportivo, que se sumaría a los otros seis que ya existen en territorio vizcaíno. A pesar de su ilusión por el deporte, tanto clubes como particulares siguen echando en falta infraestructuras –solo hay un campo reglamentario en Bizkaia, en el polideportivo de Artxanda– y promoción por parte de las instituciones. «Seguimos en el barro, necesitamos un empujón para avanzar» admiten.