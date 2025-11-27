El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ecoalf se ha desmarcado del 'Black Friday'. Jordi Alemany

Solo el 10% del pequeño comercio vizcaíno se suma al 'Black Friday'

El sector minorista rechaza los descuentos al beneficiar únicamente «a las grandes empresas. No se puede estar tantas semanas con rebajas»

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:48

Ecoalf, el grupo de moda sostenible más importante de España, muestra desde el pasado lunes en su fachada de la tienda de la Gran Vía ... bilbaína un sorprendente y duro alegato contra el 'Black Friday'. La compañía fundada por Javier Goyeneche ha colocado unos grandes carteles, impresos en euskera –Ezetz Esaten Diogu Black Friday-Ari–, con los que traslada a los transeúntes su rechazo a esta tendencia importada de Estados Unidos, que varió en sus orígenes las reglas del juego comercial con la implantación de grandes descuentos a desarrollar únicamente el último viernes de noviembre. Aquella corriente alargó la duración de las promociones hasta prolongarlas, cada vez con menos eco, hasta después de Reyes.

