Las hermanas Yayo y Matxalen Larrinaga, junto a Paz Bernaola, llevan 35 años al frente de Incógnito, establecimiento que arrancó su actividad en Iparraguirre antes ... de trasladarse a Doctor Achúcarro. Las empresarias presumen de no haber participado en ninguna edición del 'Black Friday'.

– ¿Por qué?

– No lo hemos hecho nunca.

– ¿Jamás?

– Actuamos así por respeto al cliente. Hay unos periodos de rebajas, que las clientas conocen. Las llamamos una semana antes para que puedan elegir con tranquilidad. Sin embargo, el 'Black Friday' es imposible.

– ¿En qué sentido?

– Una cadena como Zara puede organizarse. Pero, ¿cómo le dices a una clienta que aparece el sábado que no le vas a poder aplicar el descuento que le hiciste a otra el viernes? Que no, que no es forma de trabajar.

– ¿Temen perder ventas?

– Pues igual se pierden, pero, al final, el que quiere tu producto desea calidad, buen trato... Nuestras clientas lo entienden. Y luego hay otra cosa.

De un día a dos semanas

– ¿Cuál?

– Antes el 'Black Friday' duraba un día, luego pasó a un fin de semana y ahora son 15 días. ¿Qué supone eso para los comercios independientes?

– ¿Una gran desmotivación?

– Peor aún.

– ¿Qué?

– Significa perder un montón de dinero. Descuentos tan largos los pueden hacer gigantes del gremio. El Corte Inglés, Leroy Merlin... ¡Únicamente las grandes compañías, pero no nosotras! Es imposible económicamente sostener este sistema.

– ¿Esta moda importada de EE UU solo favorece a las grandes compañías?

– Claro. Que no le quepa la menor duda. Es tirarte piedras sobre tu propio tejado. Al final, nuestra clientela, con la que llevamos más de 30 años, sabe que este abrigo hoy tiene un precio real y mañana vuelve al precio normal.

– ¿Por qué los comercios pequeños se han desmarcado de esta corriente?

– Hay también otra cosa. Muchos se apuntan al 'Black' con dos 'chapuzas', ¿eh?

– ¿Qué quieren decir?

– Cogen cuatro cosas del año pasado, ponen un burro en el escaparate, meten descuentos de hasta el 40% y el resto... Ya ni te cuento los que suben primero el precio para después bajarlo y volverlo a subir de nuevo.

«La gente no es tonta»

– ¿Lo hacen muchos negocios?

– Bueno, también te la juegas.

– ¿Se arriesgan?

– Claro. Porque el público hoy en día no es tonto. Si ves que de repente han subido 150 euros el precio de un abrigo para bajártelo después 100... La gente no es tonta. El consumidor actual está muy informado.

– Hasta Ecoalf anuncia públicamente en sus escaparates y redes sociales que no hará este año ningún tipo de descuentos.

– Nosotras lo anunciamos también el año pasado en nuestro Instagram. Si quieres mantener una clientela como la que mantenemos nosotras, no les puedes hacer este tipo de faenas.En contra de estas promociones influye también la posición de ciertas marcas.

– ¿En qué sentido?

– Hay cada vez más firmas que, en teoría, tiene prohibido hacer 'Black Friday' en ciertos o todos sus productos.