El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

No ve proporcionado pedir el PL3 al 90% de los técnicos en integración social, cuando el 80% de los usuarios del servicio se expresan en castellano

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:05

Comenta

Nuevo varapalo judicial contra una OPE por la exigencia excesiva del euskera para el acceso a un empleo público. En este caso ha sido el ... Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación de Bizkaia el que ha visto como ha quedado impugnada una de sus convocatorias al no mantener la proporcionalidad a la hora de establecer los requisitos lingüísticos en las plazas que salían a concurso acorde a lo fijado en la ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Sabina se marcha como un señor
  10. 10

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera