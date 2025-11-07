El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Opositores realizan una prueba para acceder a un puesto en la Administración. Yvonne Iturgaiz

El Gobierno vasco «no valora» que el 80% de los ayuntamientos exija más euskera que el fijado por ley

La vicelehendakari Bengoetxea sí se muestra «preocupada» por que un tercio de las entidades no haya acreditado el cumplimiento

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:25

El Gobierno vasco, artífice de la legislación que marca el índice de plazas que cada administración debe perfilar, dice no tener opinión de que el ... 80% de los ayuntamientos y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa exijan más euskera que el fijado por ley. La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido este viernes que «no le merece valorar la labor de otras instituciones» −tampoco lo ha hecho de la suya propia, en la misma situación−, aunque acto seguido sí se ha mostrado «preocupada» por que un tercio de ellas no hayan acreditado que sus trabajadores llegan al nivel perceptivo.

