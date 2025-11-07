El Gobierno vasco «no valora» que el 80% de los ayuntamientos exija más euskera que el fijado por ley

El Gobierno vasco, artífice de la legislación que marca el índice de plazas que cada administración debe perfilar, dice no tener opinión de que el ... 80% de los ayuntamientos y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa exijan más euskera que el fijado por ley. La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido este viernes que «no le merece valorar la labor de otras instituciones» −tampoco lo ha hecho de la suya propia, en la misma situación−, aunque acto seguido sí se ha mostrado «preocupada» por que un tercio de ellas no hayan acreditado que sus trabajadores llegan al nivel perceptivo.

Tal y como desveló EL CORREO, 202 de los 252 consistorios vascos superan o incluso duplican lo marcado por el índice, un instrumento legal fijado por el Ejecutivo autonómico que se calcula según la realidad sociolingüística de cada lugar. Se trata de una fórmula matemática en base a las encuestas de conocimiento del euskera que elabora el propio Gobierno vasco y cuyo resultado determina proporciones distintas para cada localidad: en un pueblo muy euskaldun como Ajangiz, se fija que el 94,34% de las plazas deben estar perfiladas,; y en uno más castellanoparlante como Zambrana, se establece en el 27,15%.

Ese indicador, que ahora el PNV quiere eliminar para tratar de sortear las sentencias que vienen anulado requisitos lingüísticos, es «un parámetro a tener en cuenta», ha asumido Bengoetxea en respuesta a una pregunta del PP en el pleno de control. Sin embargo, la 'número dos' de Imanol Pradales ha afirmado que «los datos tienen múltiples lecturas» y que no sólo hay que quedarse con esa diferencia entre el índice de obligado cumplimiento y el número de plazas perfiladas. Como constrate, ha hecho hincapié en la «brecha» entre ese índice y los trabajadores públicos que han acreditado de forma efectiva su conocimiento del euskera.

La consejera de Cultura y Política Lingüística ha afirmado que el 34,5% de las entidades −no sólo ayuntamientos y diputaciones, sino también mancomunidades y organismos autónomos− ha notificado un nivel de acreditación menor al fijado por el índice. «Me preocupa», ha dicho. También ha reprochado al PP que no cumpla en los dos únicos consistorios que gobierna en Euskadi: en Baños de Ebro el índice marca un 27,6% pero no hay ninguna plaza perfilada, mientras que en Labastida el indicador establece un 44,4% y la realidad es que se exige euskera en el 37,5% de los puestos.

La portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha denunciado el nivel de exigencia «absolutamente desproporcionado» y a su modo de ver «atenta contra el principio de igualdad en el acceso a la función pública». Incluso ha dicho que la política lingüística del Gobierno vasco en su integridad «es un despropósito y un sinsentido». La representante popular ha advertido de que «la gente aprende euskera para acceder a un puesto en la Administración y no por querer aprender, lo que nos lleva a que al final el conocimiento aumente de aquella manera y no su uso, que es el verdadero talón de Aquiles».