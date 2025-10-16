Santutxu estrena ascensor entre las calles Fika e Iturribide

Los ascensores públicos se han convertido en un elemento imprescindible para mejorar la vida de los bilbaínos. Y es que no es casualidad que los ... barrios más poblados se encuentren en los puntos más altos de la ciudad fruto de la expansión demográfica que vivió la villa a mediados del siglo pasado. El Ayuntamiento trata desde hace unos años de salvar la distancia que les separa del centro a través de la instalación de elementos mecánicos.

El último de ellos se ha inaugurado oficialmente este jueves -aunque ya funcionaba desde días antes- en Santutxu. Se trata de un ascensor que une las calles Fika e Iturribide, una zona con un fuerte desnivel que, hasta ahora, estaba resuelto mediante un tramo de escaleras, que se ha mantenido. Los ciudadanos pueden ahorrarse 9,81 metros para acceder a la zona superior del barrio. El elevador cuenta con dos paradas y capacidad para 13 personas.

La parte inferior de Santutxu que conecta con el ascensor, situada concretamente en el número 61 de la calle Fika, también se ha renovado por completo. «Se ha eliminado el doble nivel que había anteriormente para crear una única plataforma», ha detallado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, durante la inauguración de la nueva instalación. Se han añadido, además, dos bancos circulares, dos parterres con flores de temporada y una batería de papeleras.

«La accesibilidad es una cuestión que, sin duda, mejora la vida de la gente en Bilbao, le dedicamos muchos recursos», ha declarado Aburto. El ascensor, que ha tardado nueve meses en construirse y en el que se han invertido casi un millón de euros, se une así a los otros 78 elementos mecánicos que funcionan en la ciudad: rampas, ascensores y escaleras. Un número que pronto aumentará, ya que actualmente hay otros siete en ejecución, que suman una inversión de 13 millones de euros.

Siete ascensores más en proyecto

• Masustegi. Un elevador inclinado similar a un 'funi' salvará 90 metros de desnivel. La obra finalizará antes de verano por 4,5 millones. Otro ascensor en la calle Lezeaga salvará un desnivel de 9,24 metros y tendrá dos paradas. Costará 628.743 euros.

• San Francisco. Unirá la Plaza de la Cantera y la calle Concepción por 3 millones. En obras.

• Bolueta. Conectará el barrio de San Joaquín y la Avenida Miraflores. Costará unos 1,24 millones. Además, otro ascensor unirá Bolueta y Txurdinaga por 1,3 millones. En licitación.

• Zurbaranbarri. Tres ascensores (2,5 millones) están en construcción.

La sociedad municipal Funicular de Artxanda, que gestiona ahora todas estas instalaciones, cerró el año pasado con más de 20 millones de usuarios. Según reconoce el edil del área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, Kepa Odriozola, la capital vizcaína es la ciudad con más elementos de movilidad vertical de este tipo por habitante.