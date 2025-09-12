El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento en el que el primer vuelo procedente de Nueva York aterriza en Loiu. Fue el pasado 1 de junio. Ignacio Pérez

La ruta Bilbao-Nueva York vive un verano fabuloso al llenar sus aviones al 90%

United Airlines movió a 8.537 personas en sus vuelos transocéanicos en julio y agosto, lo que abre la puerta a un aumento de frecuencias o a una ampliación del periodo de operación

Josu García

Josu García

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:16

El vuelo Bilbao-Nueva York cerró la temporada alta del verano con una ocupación del 89,8%. En total, en julio y agosto se movieron ... 8.537 pasajeros entre ambas ciudades. Son números fabulosos, que difícilmente la aerolínea United Airlines podía esperar cuando anunció, a finales de 2024, que uniría, tres veces a la semana, los aeropuertos de Newark y Loiu entre junio y septiembre, con la primera conexión transoceánica en la historia de 'La Paloma'.

