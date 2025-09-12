La ruta Bilbao-Nueva York vive un verano fabuloso al llenar sus aviones al 90%

El vuelo Bilbao-Nueva York cerró la temporada alta del verano con una ocupación del 89,8%. En total, en julio y agosto se movieron ... 8.537 pasajeros entre ambas ciudades. Son números fabulosos, que difícilmente la aerolínea United Airlines podía esperar cuando anunció, a finales de 2024, que uniría, tres veces a la semana, los aeropuertos de Newark y Loiu entre junio y septiembre, con la primera conexión transoceánica en la historia de 'La Paloma'.

Por meses, si en junio el enlace rozó el 80% de capacidad. En julio y agosto, las cosas han ido mucho mejor. El mes pasado se superó el 94% con 4.649 pasajeros en 28 vuelos, mientras que en el mes anterior fueron 3.888 viajeros en 26 vuelos, con una ocupación del 84,9%. Si al arrancar la línea se veía que el número de turistas que llegaban era mayor que el que salía, ahora se ha invertido esa tendencia. En julio, por ejemplo, volaron hacia Newark 2.027 personas por 1.861 que entraron en Bizkaia. En agosto, las cifras fueron muy parejas: 2.303 llegadas frente a 2.336 salidas.

Mirando los datos se puede decir que ha sido un estreno por todo lo alto. Y no solo es que los aviones de la aerolínea estadounidense (la cuarta más importante del mundo por volumen de clientes) hayan circulado por el Atlántico prácticamente hasta la bandera, sino que los billetes se han vendido a un precio relativamente alto, lo que depara siempre un margen de beneficio elevado para las compañías. A esto hay que unir que las 16 plazas de clase ejecutiva de su 'Boeing 757' (donde existe una mayor ganancia) han ido en casi todos los saltos sin asientos libres.

¿Aumento de frecuencia o de fechas?

La sensación y los números revelan que la ruta ha funcionado de manera muy satisfactoria. Faltan dos semanas para que el enlace diga temporalmente adiós. El 24 de este mes será el último vuelo con Nueva York. En teoría, habrá que esperar al próximo verano para dar el salto a Newark. Porque todo apunta a que el enlace seguirá. United no lo ha anunciado de manera oficial, pero ya está vendiendo billetes para volar a partir del 21 de mayo (9 días antes que el inicio de operaciones de este año). ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Los buenos resultados podrían anticipar una mejora de la oferta? ¿Vuelos todo el año? ¿Más frecuencias?

Sin duda. Podría ser cualquiera de estas opciones. Nos podemos fijar en lo sucedido en Málaga, por ejemplo. United abrió esta misma conexión en la capital andaluza en 2023 (idéntico avión e idéntica frecuencia). Cosechó una gran acogida el primer año y lo que hizo al segundo fue aumentar la frecuencia de tres vuelos semanales por cada sentido a uno diario. No convirtió la ruta en anual. Siguió siendo estacional, pero duplicó su apuesta entre mayo y septiembre, con más del doble de plazas.

Si se tiene en cuenta este guion, algo parecido podría pasar en Loiu. Pero es pronto todavía para saberlo. United esperará a ver los resultados de este septiembre y se guardara el anuncio de las novedades para octubre o noviembre, cuando comience la campaña invernal. También hay que estar atentos a la llegada de nuevos aviones. La aerolínea estadounidense quiere jubilar sus '757' e introducir el moderno 'Airbus 321XLR', un aparato que consume menos combustible y que puede ser configurado con una mayor capacidad (entre 180 y 240 pasajeros).

Hay que destacar que volar sin escalas supone una gran comodidad. El vuelo dura entre 6 y 7 horas. United ha vendido billetes este verano a partir de 700 euros (ida y vuelta), aproximadamente. Se pueden encontrar pasajes más baratos con otras compañías, pero siempre es tediosa la espera en el aeropuerto de conexión.