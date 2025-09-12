El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aeropuerto de Bilbao crece un 1,5% y cierra el mejor agosto de su historia

Los pasajeros internacionales superan al tráfico doméstico y tiran de Loiu, que alcanza los 679.000 pasajeros en el pico del verano

Josu García

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:56

El aeropuerto de Bilbao cerró agosto con 679.086 pasajeros, lo que implica una subida del 1,5% respecto al mismo periodo de 2024. Estos ... datos hacen que el mes pasado, pico agudo de la temporada de verano, sea el mejor agosto de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948.

