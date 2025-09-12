El aeropuerto de Bilbao crece un 1,5% y cierra el mejor agosto de su historia
Los pasajeros internacionales superan al tráfico doméstico y tiran de Loiu, que alcanza los 679.000 pasajeros en el pico del verano
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:56
El aeropuerto de Bilbao cerró agosto con 679.086 pasajeros, lo que implica una subida del 1,5% respecto al mismo periodo de 2024. Estos ... datos hacen que el mes pasado, pico agudo de la temporada de verano, sea el mejor agosto de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948.
En cuanto a la tipología de los viajes, se sigue observando un estancamiento de los vuelos domésticos, mientras que el tráfico internacional sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. En este caso la cifra de usuarios domésticos cayó un 6,4%, hasta los 334.258 viajeros. Mientras que el pasaje internacional crece en agosto un 10,6%, alcanzando la cifra histórica de 343.718 pasajeros comerciales. Posiblemente es la primera vez que el volumen de personas transportadas hacia o desde el extranjero supera a los movimientos nacionales.
Con este balance, 'La Paloma' alcanza en lo que va de año los 4,66 millones de clientes, un 3,3% más que en los primeros ocho meses de 2024. Hay que recordar que Loiu viene de marcar dos récords absolutos anuales en los dos últimos ejercicios y todo apunta a que volverá a pulverizarse el mejor registro (6,7 millones de pasajeros) en este 2025.
La operativa aérea, por su parte, ha experimentado un ascenso en agosto, con 4.943 aterrizajes y despegues, un 3,8% más que en agosto del año pasado. La operativa de enero a agosto ha alcanzado los 36.148 movimientos de aeronaves, un 4% más que en el mismo periodo del año pasado.
