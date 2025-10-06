Un accidente múltiple genera más de dos kilómetros de retenciones en La Avanzada, sentido Getxo En el siniestro se han visto implicados cuatro vehículos pero no ha dejado heridos

Silvia Osorio Lunes, 6 de octubre 2025, 13:13 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Una colisión múltiple ha provocando importantes retenciones este lunes en La Avanzada sentido Getxo. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente, una colisión por alcance a las 12.15 horas, se ha producido entre cuatro vehículos en el interior del túnel. Hasta el lugar se han trasladado varias ambulancias, pero no se han registrado heridos.

El siniestro ha generado problemas en la circulación ya que la Ertzaintza ha tenido que cortar el carril derecho durante la retirada de los turismos. Las retenciones han llegado hasta los dos kilómetros y medio y han alcanzado al corredor del Txorierri.

Este accidente se ha producido a una hora en la que La Avanzada presenta una gran densidad de tráfico. Además, ha ocurrido en una mañana caótica en Bizkaia por la avería del metro que ha dejado interrumpido el servicio entre Indautxu y Cruces durante casi dos horas y que ha obligado a miles de usuarios a recurrir a otras alternativas de transporte.

Temas

Accidentes

Leioa

Audiencias