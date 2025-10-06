El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Suspendida la conexión desde Indautxu y Cruces con San Ignacio y retrasos en toda la red del metro

Caos en el metro: suspendido el servicio entre Indautxu y Cruces y retrasos en toda la red

Una avería ha parado una de las unidades entre San Ignacio y Sarriko

H. Rodríguez

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:55

Comenta

El metro de Bilbao experimenta retrasos generalizados este lunes desde poco después de las 8.30 horas. La incidencia se debe a «un fallo técnico en un tren, que está parado entre San Ignacio y Sarriko», según han informado desde la operadora de transportes. El servicio entre Indautxu y San Ignacio y entre Cruces y San Ignacio ha tenido que ser suspendido «para poder trabajar en la zona de la incidencia».

Los trenes siguen circulando en el resto del trazado pero con retrasos. Por el momento se desconoce el tiempo que durará el problema que afecta a toda la red del suburbano. La avería se ha producido en hora punta por lo que son miles las personas que permanecen en los andenes o buscan alternativas para llegar a sus destinos. Muchos ha recurrido al servicio de taxi o han optado por los autobuses, cuyas paradas se encuentran atestadas de pasajeros.

«Vaya caos. Hacen bajar en San Ignacio sin explicaciones, solo con el mensaje grabado de que el tiempo es superior al esperado en algunas estaciones», se quejan algunos viajeros.

