Caos en el metro: suspendido el servicio entre Indautxu y Cruces y retrasos en toda la red Una avería ha parado una de las unidades entre San Ignacio y Sarriko

H. Rodríguez Lunes, 6 de octubre 2025, 08:55 | Actualizado 09:30h.

El metro de Bilbao experimenta retrasos generalizados este lunes desde poco después de las 8.30 horas. La incidencia se debe a «un fallo técnico en un tren, que está parado entre San Ignacio y Sarriko», según han informado desde la operadora de transportes. El servicio entre Indautxu y San Ignacio y entre Cruces y San Ignacio ha tenido que ser suspendido «para poder trabajar en la zona de la incidencia».

⚠️🚇Arrazoi teknikoak tarteko, atzerapenak Etxebarri eta San Ignazio artean. Barkatu eragozpenak.



⚠️🚇Por causas técnicas, retrasos entre Etxebarri y San Ignazio. Disculpen las molestias. — metro bilbao (@metrobilbaoeus) October 6, 2025

Los trenes siguen circulando en el resto del trazado pero con retrasos. Por el momento se desconoce el tiempo que durará el problema que afecta a toda la red del suburbano. La avería se ha producido en hora punta por lo que son miles las personas que permanecen en los andenes o buscan alternativas para llegar a sus destinos. Muchos ha recurrido al servicio de taxi o han optado por los autobuses, cuyas paradas se encuentran atestadas de pasajeros.

«Vaya caos. Hacen bajar en San Ignacio sin explicaciones, solo con el mensaje grabado de que el tiempo es superior al esperado en algunas estaciones», se quejan algunos viajeros.