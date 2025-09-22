El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Problemas técnicos provocan retrasos en la Línea 3 de Metro Bilbao

Problemas técnicos provocan retrasos en la Línea 3 de Metro Bilbao

B. V.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:16

La Línea 3 de Metro Bilbao está sufriendo retrasos debido a problemas técnicos este lunes por la mañana. Como informan desde la empresa también se han efectuado cambios en el servicio, como en la L3 que han quedado suprimidos.

También ha sido cancelado el servicio de trenes directos Matiko-Traña. No obstante, Euskotren informa que circulan los trenes de las líneas E1, E3 y E4.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Problemas técnicos provocan retrasos en la Línea 3 de Metro Bilbao

Problemas técnicos provocan retrasos en la Línea 3 de Metro Bilbao