Problemas técnicos provocan retrasos en la Línea 3 de Metro Bilbao

B. V. Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:16 | Actualizado 07:30h. Comenta Compartir

La Línea 3 de Metro Bilbao está sufriendo retrasos debido a problemas técnicos este lunes por la mañana. Como informan desde la empresa también se han efectuado cambios en el servicio, como en la L3 que han quedado suprimidos.

También ha sido cancelado el servicio de trenes directos Matiko-Traña. No obstante, Euskotren informa que circulan los trenes de las líneas E1, E3 y E4.

🚈 TREN E1, E3-L3, E4



Retrasos y cambios en el servicio debido a problemas técnicos



❌️ Suprimidos los servicios de L3 y los directos Matiko-Traña



✅️ Circulan los trenes de las líneas E1, E3 y E4.#euskotrentrena — Euskotren (@euskotren) September 22, 2025

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Temas

Euskotren