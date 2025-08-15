El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde Juan Mari Aburto posa en el Salón Árabe durante la entrevista.

El alcalde Juan Mari Aburto posa en el Salón Árabe durante la entrevista. Yvonne Iturgaiz
Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao

«No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»

Detecta un acercamiento con las comparsas. «Tenemos diferencias en materia de seguridad, pero la relación es buena»

Luis López

Luis López

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:54

A las puertas de Aste Nagusia el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, siente el mismo vértigo de siempre. Las fiestas traen alegría, sí, pero ... también multitudes y situaciones potencialmente explosivas. Eso le preocupa. Y quizás un poco más en un verano que ha tenido cierta proclividad a las agresiones contra policías. Además, este año la fiesta viene precedida de una declaración suya que ha llamado la atención: eso de que «no quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado». Se refería, sin decirlo, a los episodios racistas de Jumilla y Torre Pacheco. Pero la formulación causó cierto disgusto en amplios sectores. Al fin y al cabo, en la mayoría de los pueblos del sur de España la convivencia es estupenda pese a tener unos niveles de inmigración muy superiores a los nuestros. Además, miles de bilbaínos están pasando el verano allí, en los pueblos del sur.

