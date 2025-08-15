«No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»

A las puertas de Aste Nagusia el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, siente el mismo vértigo de siempre. Las fiestas traen alegría, sí, pero ... también multitudes y situaciones potencialmente explosivas. Eso le preocupa. Y quizás un poco más en un verano que ha tenido cierta proclividad a las agresiones contra policías. Además, este año la fiesta viene precedida de una declaración suya que ha llamado la atención: eso de que «no quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado». Se refería, sin decirlo, a los episodios racistas de Jumilla y Torre Pacheco. Pero la formulación causó cierto disgusto en amplios sectores. Al fin y al cabo, en la mayoría de los pueblos del sur de España la convivencia es estupenda pese a tener unos niveles de inmigración muy superiores a los nuestros. Además, miles de bilbaínos están pasando el verano allí, en los pueblos del sur.

- ¿Entiende que haya gente ofendida por lo que ha dicho?

- Si se ha entendido mal no tengo ningún problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son pueblos extraordinarios. Yo me quería referir claramente a los dos incidentes que se produjeron en pueblos que prefiero no mencionar (son Jumilla y Torre Pacheco) porque no quiero que nadie se sienta apuntado. No nos podemos permitir que la homofobia o el racismo se instalen en nuestra sociedad. Por eso quiero que Bilbao sea una ciudad segura y libre, y vamos a trabajar para que no haya agresiones sexuales ni homófobas. Esa quería ser mi idea.

- ¿Ve riesgos de que en Bilbao ocurran sucesos como los de Torre Pacheco (donde hubo persecuciones a inmigrantes)?

- No quiero decir que veo un riesgo concreto, pero creo que hay posicionamientos que necesitan respuesta. Está en juego la convivencia, y tenemos que trabajar juntos para preservarla.

- Seguimos insistiendo en combatir las agresiones machistas. ¿Estamos retrocediendo en este asunto?

- No me atrevería a decir eso. Es verdad que si hacemos caso a las estadísticas policiales las agresiones sexuales se han incrementado. Así que hay que seguir trabajando por la igualdad, el respeto, el empoderamiento de las mujeres para que se atrevan a denunciar y sepan que el sistema las va a proteger.

- Les ha pedido valentía a los jóvenes. ¿Cree que sigue habiendo tolerancia con los comportamientos sexistas?

- Es preocupante que después de tantos años de cultura de la igualdad haya conductas machistas entre los jóvenes. Necesitamos que sean valientes y que no se dejen llevar por ciertas dinámicas de los grupos.

- Este verano ha habido agresiones a policías y han sido en el norte. ¿Qué está pasando para que a grupos de jóvenes les de por atacar a la Ertzaintza?

- A quienes han vivido en la cultura de la violencia puede resultarles difícil salir de ella. Están imbuidos de los valores de la cultura violenta. Y EH Bildu se está poniendo de perfil y tiene que asumir sus responsabilidades. Nos estamos jugando mucho porque el servicio público de seguridad necesita autoridad, que la Policía esté legitimada por la ciudadanía y por la sociedad a la que sirve. Entender que el uso de la fuerza es algo consustancial a la actividad policial. Si esto falla estaremos al albur de los violentos.

Cita golosa

- ¿Teme que pueda ocurrir aquí lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Azpeitia?

- No es que tenga un dato concreto, pero me preocupa que se pueda dar en Bilbao lo que ha pasado en otros lugares; lo mismo que decía antes en pueblos del sur, ahora digo que en pueblos del norte, como en Azpeitia o Hernani. Por eso doy un mensaje muy rotundo en defensa de la Policía frente a otros mensajes que se escuchan en otros lugares.

- Una cita como Aste Nagusia, tan multitudinaria, es muy apetecible para las bandas de ladronas que se mueven de una fiesta a otra. ¿Han detectado movimientos en este sentido?

- No. Hemos tenido una reunión con la Ertzaintza y la Policía Municipal y no tienen datos sobre eso. Pero también sabemos que cuanta más presencia de gente, más atraídos se sienten quienes quieren hacer actos incívicos y los amigos de la ajeno.

- Es su novena Aste Nagusia de alcalde. ¿Qué ha aprendido?

- Lo importante que es esta fiesta para la ciudad. Es el gran evento de Bilbao, con un impacto económico por encima de los ochenta millones de euros. Es lo que la gente está esperando, tanto los bilbaínos como en los pueblos de alrededor. También hemos aprendido que hay que preparar las cosas muy bien para que todo esté previsto, que todo discurra en el ámbito de la normalidad y la alegría. Pese a los años, cada día uno sigue teniendo la misma ilusión, la misma emoción y los mismos nervios por que todo vaya bien.

- ¿Qué resaltaría de las fiestas que están a punto de empezar?

- Aste Nagusia es una cita enormemente consolidada. Destacaría que los niños son protagonistas, con el Txikigune, y también los encuentros con las personas mayores. También la participación, con todos los eventos gratuitos. Y vamos a tener dos musicales potentes a la vez, lo que demuestra nuestra capacidad de movilización.

- Pues hay quien ve cierta flojera en la cartelera de teatro, en los conciertos y en los toros.

- En el ámbito cultural no me parece que haya ninguna flojera. Ni ahora, ni durante todo el año. Respecto a los toros, esta es una cuestión que tiene que ser gestionada desde el respeto, que los antitaurinos respeten a quienes quieren que haya Fiesta, y que los taurinos respeten que haya quien vea maltrato animal. El número de corridas que hay depende de la empresa que gestiona el contrato.

- Da la impresión de que la relación entre las comparsas y el Ayuntamiento es más fluida este año, que hay menos tensión.

- Creo que la relación es buena. Tenemos diferencias, sin ninguna duda. Como con el servicio público de seguridad. Lo que yo dejo claro es que la responsabilidad en la seguridad ciudadana es nuestra y vamos a poner todos los medios para que las personas que estén de fiesta se sientan seguras. Pero creo que la relación es buena, y eso nos interesa a todos porque está en juego Aste Nagusia.

Conflictos artificiales

- Han dejado volver el rabo de toro al gastronómico, ¿es un símbolo de distensión?

- (Risas). Sí, lo veo así. Algunas cosas que estaban ocurriendo en el gastronómico, que era un referente, no me estaban gustando. Y el hecho de que el rabo desapareciese del concurso no me gustaba. Que vuelva es poner en valor algo muy nuestro. Ojalá sea un símbolo de acercamiento.

- ¿Debería entrar GKS en Bilboko Konpartsak?

- Este es un problema de Bilboko Konpartsak, no es algo que como Ayuntamiento tengamos que dilucidar. Otra cuestión es que GKS actúe de manera adecuada para que en Bilboko Konpartsak se habiliten los procedimientos para que entre a formar parte y tenga su espacio. Estas tensiones se nos quieren trasladar al ámbito de la Administración y no nos corresponden. Desde el ámbito de la ideología política que puede estar más cercana a ese mundo, como es EH Bildu, deberían tomar las medidas para que esas tensiones internas no generen otras tensiones que se extiendan a la ciudad. Yo espero que las fiestas discurran en buen ambiente y que GKS no busque conflictos artificiales.