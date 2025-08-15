¿Repetir de alcalde? «No estoy en esa clave y espero que mi partido tampoco»

El momento para Juan Mari Aburto tiene mucho de simbólico en lo político: acaba de cumplir una década como alcalde de Bilbao, estamos en el ... ecuador de su tercer mandato, y hay que empezar a pensar en el futuro.

- ¿Querría volver a optar a la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán dentro de dos años?

- No es algo que me pregunto. Es algo que otros tienen que plantearse en el momento procesal oportuno, y llegado ese momento, habrá que hablar. Como alcalde estoy muy centrado en mi trabajo diario. Nos quedan aún dos años; estamos a mitad de mandato, no se está acabando. Yo no estoy en esa clave y espero que mi partido tampoco esté en esa clave.

- Si no fuese usted, ¿a quién vería como candidato o candidata para sucederle?

- En caso de que llegase ese momento creo que puede haber muchos. Si el PNV ha demostrado algo, además recientemente, es que tenemos banquillo y que se pueden hacer las sucesiones con muchas garantías.

- Estamos a mitad de mandato. ¿Qué nos queda por ver en los próximos dos años?

- Muchas cosas. Me gustaría seguir trabajando para que Bilbao sea cada día más accesible. Ahora me toca pasear con mi ama en silla de ruedas y veo dificultades en alguna de nuestras aceras, aunque hemos mejorado mucho. Y los ascensores son una de las maravillas de Bilbao. También hay que seguir mejorando los barrios, que la periferia se parezca cada vez más al centro.

- Y los grandes proyectos...

- Vamos a avanzar en Zorrozaurre: hace siete años ni era una isla y ahora hay mil jóvenes que van ahí a la universidad y empresas que se van a implantar. También seguimos avanzando en Punta Zorroza, Olabeaga, el Peñascal...

- ¿Cuál es su mayor frustración tras diez años como alcalde?

- Me hubiese gustado que Bilbao tuviese conexión de alta velocidad, que la línea 4 estuviese en marcha... Pero no nos queda otra que seguir trabajando.

- Esos son temas recurrentes. Igual que ciertas polémicas en Aste Nagusia. ¿Cómo deciden cuándo consienten y cuándo persiguen actividades ilícitas de las que viven personas vulnerables como son la venta de comida en la calle o a los manteros?

- Hay dos cuestiones que la Ertzaintza y la Policía Municipal tienen en cuenta: la proporcionalidad y el criterio de oportunidad, que la actuación no genere más conflicto que el bien que se quiere preservar. Es lo que se va a tener en cuenta. Y hay otra cosa aún más importante: la concienciación ciudadana. No se puede comprar, por ejemplo, un pintxo moruno o una hamburguesa que pueden poner en riesgo la salud.

- ¿Vamos a llegar a los 1,8 millones de personas que disfrutaron de Aste Nagusia en 2023?

- No tenemos un objetivo. Lo importante es que sea una cita atractiva, en primer lugar, para los bilbaínos y las bilbaínas; en segundo lugar, para los pueblos de alrededor; y en tercero, para quienes vienen de fuera, a quienes siempre les digo que se mezclen con la gente y que disfruten de las actividades, que hay para todos.