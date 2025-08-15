¿Repetir de alcalde? «No estoy en esa clave y espero que mi partido tampoco»
Rechaza avanzar si se presentará dentro de dos años, pero en caso de no hacerlo asegura que «en el PNV tenemos banquillo»
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:08
El momento para Juan Mari Aburto tiene mucho de simbólico en lo político: acaba de cumplir una década como alcalde de Bilbao, estamos en el ... ecuador de su tercer mandato, y hay que empezar a pensar en el futuro.
- ¿Querría volver a optar a la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán dentro de dos años?
- No es algo que me pregunto. Es algo que otros tienen que plantearse en el momento procesal oportuno, y llegado ese momento, habrá que hablar. Como alcalde estoy muy centrado en mi trabajo diario. Nos quedan aún dos años; estamos a mitad de mandato, no se está acabando. Yo no estoy en esa clave y espero que mi partido tampoco esté en esa clave.
- Si no fuese usted, ¿a quién vería como candidato o candidata para sucederle?
- En caso de que llegase ese momento creo que puede haber muchos. Si el PNV ha demostrado algo, además recientemente, es que tenemos banquillo y que se pueden hacer las sucesiones con muchas garantías.
- Estamos a mitad de mandato. ¿Qué nos queda por ver en los próximos dos años?
- Muchas cosas. Me gustaría seguir trabajando para que Bilbao sea cada día más accesible. Ahora me toca pasear con mi ama en silla de ruedas y veo dificultades en alguna de nuestras aceras, aunque hemos mejorado mucho. Y los ascensores son una de las maravillas de Bilbao. También hay que seguir mejorando los barrios, que la periferia se parezca cada vez más al centro.
- Y los grandes proyectos...
- Vamos a avanzar en Zorrozaurre: hace siete años ni era una isla y ahora hay mil jóvenes que van ahí a la universidad y empresas que se van a implantar. También seguimos avanzando en Punta Zorroza, Olabeaga, el Peñascal...
- ¿Cuál es su mayor frustración tras diez años como alcalde?
- Me hubiese gustado que Bilbao tuviese conexión de alta velocidad, que la línea 4 estuviese en marcha... Pero no nos queda otra que seguir trabajando.
- Esos son temas recurrentes. Igual que ciertas polémicas en Aste Nagusia. ¿Cómo deciden cuándo consienten y cuándo persiguen actividades ilícitas de las que viven personas vulnerables como son la venta de comida en la calle o a los manteros?
- Hay dos cuestiones que la Ertzaintza y la Policía Municipal tienen en cuenta: la proporcionalidad y el criterio de oportunidad, que la actuación no genere más conflicto que el bien que se quiere preservar. Es lo que se va a tener en cuenta. Y hay otra cosa aún más importante: la concienciación ciudadana. No se puede comprar, por ejemplo, un pintxo moruno o una hamburguesa que pueden poner en riesgo la salud.
- ¿Vamos a llegar a los 1,8 millones de personas que disfrutaron de Aste Nagusia en 2023?
- No tenemos un objetivo. Lo importante es que sea una cita atractiva, en primer lugar, para los bilbaínos y las bilbaínas; en segundo lugar, para los pueblos de alrededor; y en tercero, para quienes vienen de fuera, a quienes siempre les digo que se mezclen con la gente y que disfruten de las actividades, que hay para todos.
