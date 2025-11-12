El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PP acusa a la exdirectora de Puertos de beneficiar a un exdirigente del PNV con la compra de combustible «a dedo»

Edurne Egaña fue recolocada la semana pasada como asesora en el Gobierno vasco al día siguiente de ser cesada como directora de EKP

Josu García

Josu García

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:29

El Partido Popular ha acusado en la mañana de este miércoles a la exdirectora de Puertos del Gobierno vasco Edurne Egaña de «beneficiar a un ... burukide del PNV en Gipuzkoa» con la adjudicación «a dedo» de fuertes cantidades de dinero público en contratos para la adquisición de combustible para las dársenas deportivas de Euskadi, a través de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP) que lideraba. La compra de gasóleo sin concurso público había sido ya señalada como una irregularidad notable en una auditoria reciente llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas.

