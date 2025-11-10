El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy
La exdirectora de EKP, con una imagen del Puerto de Hondarribia de fondo. Irekia

El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

La política guipuzcoana dejó de gestionar la sociedad pública EKP tras el varapalo judicial por el fiasco en la adjudicación de amarres en Plentzia

Josu García

Josu García

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

Edurne Egaña trabaja ya como asesora, con el nivel de director, en el área de Asuntos Agropecuarios y Pesqueros del Gobierno vasco. La política guipuzcoana ... fue recolocada en este puesto de confianza el 29 de octubre, al día siguiente de anunciarse su cese como máxima responsable de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP). Egaña fue sustituida en su puesto por Jon Asua. La retribución de un director del Gobierno vasco quedó fijada como norma general para este 2025 en 80.656 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  3. 3

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  4. 4 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  5. 5

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos