Paralizan por tercera vez las perforaciones de la obra del cable con Francia tras otro vertido Ura investiga este último episodio y los vecinos insisten en «los destrozos» y los derrames al río de estos trabajos

Josu García Lunes, 20 de octubre 2025, 20:03

Un nuevo vertido de bentonita (el tercero de cierta entidad que se produce desde el verano) ha hecho que la Agencia Vasca del Agua (URa) haya paralizado unas perforaciones que se estaban llevando a cabo en Gatika, con motivo de la obra del tramo final del cable eléctrico submarino que unirá España con Francia, a través del Golfo de Bizkaia.

El derrame se produjo ayer domingo y llegó hasta el río Butron, en la zona del molino Latxaga. La bentonita es una arcilla natural que, en sí misma, no resulta perjudicial pero un exceso de la misma puede causar problemas en el ecosistema. El vertido dejó un reguero de polvo gris y un rastro como de gelatina en el agua. Varios camiones dotados de bombas succionadores han estado a lo largo de este lunes limpiando la zona.

Es la tercera vez que se produce un episodio de este tipo. Al igual que en las ocasiones anteriores, URA ha decidido paralizar las perforaciones como medida de precaución. Es posible que se habrá otro expediente sancionador, aunque «habrá que esperar para saber cómo se ha producido el verdido», apuntan desde el organismo dependiente de Gobierno vasco.

El vertido ha sido localizado por el colectivo Boluntak y denunciado por la Plataforma Interkonexio Elektrikorik Ez! ante URA y la Ertzaintza. Estos grupos se muestran muy preocupados por la reincidencia de estos episodios. Además, aseguran que las obras están provocando destrozos de manera recurrente.

Red Eléctrica, por su parte, trata de restar hierro a la situación de estos vertidos. Insiste en que la bentonita no es tóxica. «Es un elemento no peligroso», apuntan. La compañía atribuyó a la porosidad del suelo los sucesivos derrames. «Se han aplicado los protocolos previstos y estamos trabajando en estrecha colaboración con el resto de administraciones, incluida URA». Por último señalan que la zona «quedará recuperada y en su estado original al término de los trabajos».