Obras de la conversora que Red Eléctrica ejecuta en la zona de Gatika.

Obras de la conversora que Red Eléctrica ejecuta en la zona de Gatika. Ignacio Pérez

Paralizan otra vez las perforaciones en Gatika del cable submarino con Francia por un nuevo vertido al río

El Gobierno vasco abre otro expediente sancionador a Red Eléctrica, que admite haber causado un derrame de bentonita, pero asegura que es un material «natural» y «no contaminante»

Josu García

Josu García

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:57

Comenta

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha abierto un expediente sancionador y ha paralizado las perforaciones que Red Eléctrica (Redeia) realizaba en la zona de ... Gatika, en el marco del proyecto de construcción del cable submarino de unión con Francia, un proyecto en el que se van a invertir cerca de 3.000 millones de euros. El motivo de estas decisiones tienen que ver con un vertido ocasionado a un arroyo que es afluente del río Butrón. La sustancia que ha acabado en el cauce fluvial sería bentonita: una arcilla natural y no tóxica que, sin embargo, espesa el agua y, en cantidades notables, puede causar desequilibrios en el ecosistema.

