Paralizan otra vez las perforaciones en Gatika del cable submarino con Francia por un nuevo vertido al río

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha abierto un expediente sancionador y ha paralizado las perforaciones que Red Eléctrica (Redeia) realizaba en la zona de ... Gatika, en el marco del proyecto de construcción del cable submarino de unión con Francia, un proyecto en el que se van a invertir cerca de 3.000 millones de euros. El motivo de estas decisiones tienen que ver con un vertido ocasionado a un arroyo que es afluente del río Butrón. La sustancia que ha acabado en el cauce fluvial sería bentonita: una arcilla natural y no tóxica que, sin embargo, espesa el agua y, en cantidades notables, puede causar desequilibrios en el ecosistema.

El vertido ha sido localizado por el colectivo Boluntak y denunciado por la Plataforma Interkonexio Elektrikorik Ez! ante URA y la Ertzaintza. El pasado verano, un episodio contaminante de similares características hizo que el Gobierno vasco abriera otro expediente y paralizara también las perforaciones. Ahora, el Ejecutivo autonómico está estudiando lo sucedido y ha incoado un nuevo expediente sancionador. En este contexto y ante la reincidencia, la Agencia Vasca del Agua advierte de que impondrá «nuevas exigencias» antes de que las obras puedan retomarse. «El objetivo es garantizar que la actividad no genere más vertidos al dominio público hidráulico», añaden las mismas fuentes.

Medio Ambiente subraya que ya se ordenó detener las perforaciones en su momento y que, tras subsanarse una serie de deficiencias, las máquinas volvieron al tajo, con la correspondiente autorización. Con todo, aquello no fue suficiente para evitar un nuevo derrame.

Material «no contaminante»

Red Eléctrica ha acatado la orden y ha cesado su actividad de perforación. Reconoce «haber liberado este material natural y no contaminante» de manera involuntaria. Afirma, además, que se trata de un material «no peligroso» y que «no causa daños a peces ni especies acuáticas». La empresa afirma que trabaja «en estrecha colaboración con las administraciones» para resolver el problema.

Los grupos de vecinos y ecologistas de Gatika, por su parte, siguen muy preocupados por «el continuo destrozo» que se está haciendo con las obras del cable submarino. «Las excavadoras, perforadoras y otros vehículos pesados están causando daños de manera constante», critican.

En la zona hay ahora gran actividad ya que se está construyendo la parte final del cable de conexión con Francia. La estación conversora está muy avanzada pero ahora hay que abrir una zanja de 13 kilómetros desde Gatika hasta el mar, en Lemoiz, para poder soterrar la conducción eléctrica.