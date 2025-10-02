La aparición de peces muertos en el río en Miranda pone otra vez el foco en Azucarera

La aparición de peces muertos en el Bayas pone en el punto de mira otra vez a Azucarera. Solo un mes después de que un ... vertido de la planta tiñera de marrón las aguas del río durante varios días, suceso que aún se está investigando para determinar si hubo negligencia o la empresa es responsable de un delito medioambiental, han vuelto a aparecer peces muertos flotando en el agua. A falta de un estudio más profundo y de los resultados de las muestras que se tomarán en los próximos días, todo apunta a que la planta remolachera puede estar detrás de este nuevo daño ecológico.

Las personas que pasan por la ribera del Zadorra han podido comprobar desde primera hora de este jueves la existencia de peces muertos y un fuerte olor, aunque el agua no estaba tan turbia como la vez anterior. Hace un mes, la explicación ofrecida por la empresa es que los trabajos de limpieza que estaba llevando a cabo para iniciar la campaña habían provocado que parte de la melaza acumulada en las cubas acabará en el río provocando la reducción de oxígeno.

La melaza es el producto espeso, oscuro y dulce que queda tras el tratamiento de la remolacha, y aunque en principio no contiene productos químicos, una alta concentración en el agua puede tener un alto impacto en las especies acuáticas. De hecho solo fallecieron peces pero no afectó a otros animales que viven en el río pero que respiran en el exterior.

A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ebro autorizó a la planta a soltar más agua para que empujara el vertido y al haber más caudal se disolviera antes, el Zadorra tardó varios días en recuperar su color y estado natural. En la zona de la desembocadura en el Ebro era mucho más visible el daño medioambiental por la diferencia de color entre el agua.

Pero la Azucarera no solo está en el foco por estos vertidos, ya que el fuerte hedor que impregna la ciudad desde hace un mes es tema de conversación recurrente entre los mirandeses.

La empresa estaba a la espera de una visita de los técnicos de la CHE, organismo que ya dejó claro en declaraciones a EL CORREO la semana pasada que su presencia no era vinculante para que la compañía pudiera realizar su actividad, incluida la autorización del vertido de aguas residuales. «No es necesario ningún informe más ni ninguna visita previa a la realización del vertido», aseguraron desde la Confederación Hidrográfica.

Sí se entendía como necesario para poder iniciar la depuración contar con la firma de la Junta de Castilla y León.