Imagen del Bayas en la mañana de este jueves. E. C.

La aparición de peces muertos en el río en Miranda pone otra vez el foco en Azucarera

Un fuerte olor sale del agua del Bayas, aunque el agua no está tan turbia como con el vertido de hace dos meses

Raúl Canales

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:49

La aparición de peces muertos en el Bayas pone en el punto de mira otra vez a Azucarera. Solo un mes después de que un ... vertido de la planta tiñera de marrón las aguas del río durante varios días, suceso que aún se está investigando para determinar si hubo negligencia o la empresa es responsable de un delito medioambiental, han vuelto a aparecer peces muertos flotando en el agua. A falta de un estudio más profundo y de los resultados de las muestras que se tomarán en los próximos días, todo apunta a que la planta remolachera puede estar detrás de este nuevo daño ecológico.

