El proyecto de Presupuestos se aprobará el próximo viernes. Luis Ángel Gómez

Toda la oposición rechaza el proyecto de Presupuestos de Bilbao

EH Bildu, PP y Elkarrekin presentan sendas enmiendas a la totalidad y más de 190 parciales

Andrea Cimadevilla

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:10

El proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha sido rechazado de forma úninime por los grupos de la ... oposición. EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos han presentado sendas enmiendas a la totalidad y más de 190 parciales. Las Cuentas, que si no se producen contratiempos se aprobarán el próximo viernes en un pleno extraordinario, suman una cifra récord de 751 millones de euros.

