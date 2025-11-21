Toda la oposición rechaza el proyecto de Presupuestos de Bilbao

El proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha sido rechazado de forma úninime por los grupos de la ... oposición. EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos han presentado sendas enmiendas a la totalidad y más de 190 parciales. Las Cuentas, que si no se producen contratiempos se aprobarán el próximo viernes en un pleno extraordinario, suman una cifra récord de 751 millones de euros.

EH Bildu, que hace apenas unos días confiaba en que había «margen» para llegar a acuerdos, ha pedido la retirada del Presupuesto después de que «el PNV haya decidido no continuar con el diálogo». Su portavoz, María del Río, ha denunciado la falta de «voluntad ni capacidad por parte del Gobierno para llegar a acuerdos». La coalición había presentado 24 propuestas relacionadas con la emergencia habitacional, la movilización de vivienda vacía, la mejora de los patios escolares o la regeneración de mercados municipales. «Esta enmieda busca hacer que el Gobierno reflexione, que tome tiempo y que invierta en el diálogo, la negociación y los acuerdos. Nos merecemos como ciudad hacer las cosas mejor», ha lanzado Del Río.

Al Partido Popular tampoco le ha convencido este año el proyecto de Presupuestos, ya que a su juicio «condena Bilbao al estancamiento». El grupo municipal ha presentado una enmienda a la totalidad al defender que las Cuentas no «responden a los criterios de rigor, equilibrio ni orientación estratégica que debe regir la acción presupuestaria de una ciudad moderna». Esther Martínez, portavoz del PP, ha defendido que la ciudad «necesita un instrumento presupuestario capaz de anticipar los desafíos económicos y sociales, atender a las necesidades reales de la ciudadanía y proporcionar una planificación coherente para el futuro». Critican, además, que el incremento presupuestario –un 4,5% respecto a 2025– esté ligada a una mayor recaudación por parte de Udalkutxa, lo que «refleja una dependencia creciente de la financiación externa y una tendencia sostenida a incrementar la carga fiscal sobre las familias, autónomos, comercios y empresas».

196 enmiendas parciales

Por otro lado, Elkarrekin Bilbao ha mostrado este viernes su rechazo a un Presupuesto que, en su opinión, «repite errores y no es de fiar». Ana Viñals, portavoz de la formación morada, ha resaltado que las Cuentas «mantienen lo que ya existe y están marcadas por el calendario electoral». El proyecto «no ayuda a las familias en un momento de encarecimiento y no ofrecen ningún alivio en materia de vivienda, empleo, sensación de inseguridad, desigualdad de género y sostenibilidad ambiental», afirmó la edil.

En este sentido, Elkarrekin ha presentado una batería de 196 enmiendas parciales que elevarían el presupuesto en 46,38 millones, además de una a la totalidad. Asimismo, Viñals ha criticado que el área de Vivienda «siga siendo la peor financiada de todas». «El aumento es rídiculo ante un momento de emergencia habitacional», ha sostenido. Solicitan «triplicar el presupuesto», además de «repensar el modelo policial», la «creación de una nueva haurreskola», el desarrollo de planes de empleo dirigidos a las mujeres o un «proyecto estratégico centrado en ampliar paseos y zonas verdes en Atxuri y La Peña».