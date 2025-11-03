El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, presentan el Presupuesto de 2026. Ignacio Pérez.

El aumento de la recaudación eleva el Presupuesto de Bilbao hasta los 751 millones en 2026

El Ayuntamiento diseña unas Cuentas récord, que mejoran un 4,5% las de este año, con las que buscan «responder a los retos que nos ha planteado la ciudadanía»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:53

Un Presupuesto «coherente y sostenible» que garantice unos servicios públicos de calidad y consiga dar respuesta a las «necesidades y retos que nos ha planteado ... la ciudadanía», como la mejora en seguridad o vivienda. El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este lunes de forma inicial el proyecto de Presupuesto para el próximo año, unas Cuentas récord que ascienden hasta los 751 millones, un 4,5% por encima de lo acordado para este año, gracias al aumento de la recaudación.

