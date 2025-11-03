El aumento de la recaudación eleva el Presupuesto de Bilbao hasta los 751 millones en 2026

Un Presupuesto «coherente y sostenible» que garantice unos servicios públicos de calidad y consiga dar respuesta a las «necesidades y retos que nos ha planteado ... la ciudadanía», como la mejora en seguridad o vivienda. El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este lunes de forma inicial el proyecto de Presupuesto para el próximo año, unas Cuentas récord que ascienden hasta los 751 millones, un 4,5% por encima de lo acordado para este año, gracias al aumento de la recaudación.

Los detalles los ha dado a conocer este lunes el alcalde, Juan Mari Aburto, acompañado de la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, en una comparecencia en la que se han desgranado los principales ejes sobre los que vertebra un Presupuesto que presume de «deuda cero» y de «reservar remanentes» para la ejecución de proyectos futuros. Entre ellos, el soterramiento de las vías a su paso por Zorroza o la regeneración del barrio de El Peñascal. «Trabajamos por la ciudad en el medio, corto y largo plazo, sin perder de vista las acciones comprometidas y para las que tendremos que estar preparados con fondos. Sería una gran irresponsabilidad actuar sin esa previsión porque debemos asegurar que Bilbao siga avanzando», sostuvo el alcalde.

El presupuesto se ha confeccionado en una «contexto de mayor recaudación» por parte de las Haciendas forales, lo que ha permitido elevar los ingresos correspondientes de Udalkutxa hasta los 463 millones, 54 más que este ejercicio. Aburto ha recordado que los ingresos correspondientes al Fondo Foral de Financiación representan el 62% del presupuesto, mientras que el resto de la recaudación vendrá derivada de los impuestos y tasas municipales o de otros gastos, como son «las transferencias o las multas».

Algunos de los proyectos contemplados en el Presupuesto: Museo de Bellas Artes. 5.996.000

Museo Vasco y de Reproducciones. 3.807.000

Servicios OTA. 13.426.000

Bilbao Bizi. 2.100.000

Servicio Bilbobus. 50.047.000

Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 20.218.000

Ayunta Viviendas Comunitarias. 4.000.000

Proyecto Casa de las Mujeres. 1.635.000

Gestión de espacios para el disfrute de la ciudadanía. 2.454.000

Inversiones en 8 distritos. Auzokide Plana. 14.255.000

Presupuesto plantilla de la Policía Municipal y Bomberos. 92.800.000

Rehabilitación de la comisaría de Santutxu. 1.300.000

Nuevo parque de bomberos de Deusto. 3.188.000

Junta de concertación de Zorrozaurre. 6.790.000

Sin nuevos proyectos a la vista, levantar cada día la persiana se llevará la mitad del capítulo de gastos, que asciende hasta los 751 millones. La inversión en los servicios públicos básicos, como es el alumbrado, la limpieza, el saneamiento o el transporte público crece hasta los 356 millones (19 más que en 2025). Además, el gasto del personal municipal asciende a los millones (+6,7 millones). Pero, ¿en qué proyectos destinará Bilbao su Presupuesto?

Parque de bomberos y nueva comisaría

Las áreas que mayor incremento registran son Seguridad (35,9%), Igualdad (38,7%), Vivienda (22%) y Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos (20%). Sin embargo, la mayor parte de las subidas corresponden a proyectos ya planificados. En el apartado de Seguridad, la principal preocupación de la mitad de los bilbaínos, el incremento responde a la construcción del nuevo parque de bomberos de Deusto, previsto con 3,2 millones. Asimismo, Aburto sostuvo que el objetivo de las Cuentas es también «mantener los 900 agentes que conforman la plantilla de la Policía Municipal, la cifra más alta de toda la historia de BIlbao, gracias a las Ofertas Públicas de Empleo». Además del nuevo parque, en 2026 el Ayuntamiento también pondrá en marcha la nueva comisaría de Santutxu, dotada de 1,3 millones

El aumento de dotación en el área de Igualdad está vinculado a su vez con la construcción de la Casa de las Mujeres, que se llevará este año 1,6 millones. Por otro lado, el Presupuesto destinado a la Vivienda, sin incluir el destinado al organismo público de Viviendas Municipales, crece un 22% hasta los 4,5 millones. Por otro lado, se inyectarán 5,9 millones de euros en la ampliación del Bellas Artes, cuya inauguración está prevista el próximo año; 3,8 en el Museo Vasco, que también abrirá sus puertas en 2026; 50 millones en Bilbobus; 13 millones a la OTA o 2,1 millones a Bilbao Bizi.

Al mismo tiempo, Aburto recordó que el «gran proyecto inversor tiene que ver con los barrios». «El objetivo es situar las personas en el centro de nuestra actividad diaria», ha apuntado. En este sentido, el Presupuesto incorporará una inversión de 2,1 millones de euros que servirán para ejecutar 15 proyectos priorizados por los distritos. Entre ellos, la naturalización de los patios escolares de varios centros públicos, la renovación del paseo, Zorroza-Olabeaga, habilitar un alojamiento para personas sin hogar que permita mascotas o mejorar las instalaciones del campo de fútbol Iparralde.