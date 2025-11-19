Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero Una veintena de localidades sufrirán un frío helador en la noche del jueves al viernes

El invierno llega antes de tiempo a Bizkaia y numerosos municipios de la provincia se quedarán a cero grados de mínima o, incluso, por debajo, en la noche del jueves al viernes. Será cuando la ola de frío provocada por un chorro polar ártico deje temperaturas extraordinariamente bajas para esta época del año, nieve en cotas bajas, lluvia abundante y viento.

Ante este episodio invernal, la Aemet ha emitido un aviso especial para Euskadi. También el Euskalmet activará este jueves y viernes el aviso amarillo por nieve y otro por precipitaciones intensas. En concreto, en la vertiente cantábrica se esperan lluvia persistente, que podría darse en forma de granizo y tormenta, sobre todo, en la segunda mitad del día. Euskalmet ha advertido que se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos del litoral de Bizkaia y Gipuzkoa.

En pleno otoño, una veintena de localidades vizcaínas notarán un frío helador. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, a cero se quedarán Abadiño, Ajangiz, Amorebieta, Areatza, Arratzu, Atxondo, Berriz, Dima, Durango, Elorrio, Ermua, Errigoiti, Garai, Iurreta, Izurtza, Lanestosa, Lemoa, Mallabia, Mañaria, Mendata, Munitibar, Muxika, Orduña, Zaldibar ,Zeanuri y Ziortza-Bolibar.

Otras dos se espera que arrojen mínimas por debajo de cero. Es el caso de Otxandio y Ubide, donde se espera que registren hasta -1 grados. Se trata de dos localidades ubicadas en el interior del territorio y en zonas de montaña. Para el sábado, el termómetro comenzará a ascender, pero de forma suave. En estos dos municipios, por ejemplo, el frío todavía estará muy presente, ya que no se prevé que rebasen los cero grados.

Otras localidades acostumbradas a la rasca invernal se quedarán muy cerca de cero grados. En Igorre, Carranza, Larrabetzu, Morga, Orozko o Zalla, las mínimas no pasarán de 1 en la madrugada del jueves al viernes. En otros puntos de la provincia el termómetro también caerá en picado, pero con valores positivos. Por ejemplo, en Bilbao se esperan mínimas de 2, en Barakaldo de 3 y en Getxo de 4.