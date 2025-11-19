Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas en Euskadi El Gobierno vasco activará este jueves el aviso amarillo por nieve debido a una masa de aire frío procedente del Ártico que desplomará las mínimas por debajo de cero

Zonas como Urkiola se pueden teñir de blanco por este temporal de nieve que llega antes de lo previsto.

Silvia Osorio Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:08 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

La ola de frío que azotará a Euskadi en pleno mes de noviembre desplomará los termómetros y traerá lluvia abundante, viento y nieve. Este miércoles el temporal comenzará a dejarse sentir con una bajada considerable de las temperaturas y precipitaciones persistentes. Para el jueves y viernes, sin embargo, se espera lo peor, con nevadas en cotas inusualmente bajas para esta época del año, una situación que puede provocar problemas en carreteras y en municipios del interior de la comunidad.

Ante este episodio invernal, la Aemet ha emitido un aviso especial para el País Vasco. También el Gobierno vasco activará este jueves el aviso amarillo por nieve. La 'culpable' es una masa de aire del Ártico extremadamente frío, acompañada de un flujo húmedo del norte, que hará que el viento gire a noroeste esta tarde, lo que hará que el tiempo empeore de forma notable.

Esta noche se prevé que caigan los primeros copos de la temporada, situándose la cota de nieve en mil metros. A partir de entonces, irá bajando de forma progresiva. Para este jueves bajará a los 500 metros y en las primeras horas del viernes, en algunas zonas, se espera que haya nevadas a 300 o 400 metros. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que la acumulación de nieve podría llegar a «entre 3 y 5 centímetros y afectar a vías de comunicación importantes».

En el comunicado urgente difundido en redes sociales, el organismo estatal señala que en la noche del jueves al viernes, «las temperaturas mínimas por debajo de cero serán la norma general por todo el territorio y zonas altas de Bizkaia y Gipuzkoa». Según datos publicados por Euskalmet, esta pasada madrugada los puertos de Herrera, Salvatierra e Iturrieta, todos en Álava, han registrado valores por debajo de cero.

Mejoría para el domingo

El sábado será todavía una jornada invernal, pero el tiempo mejorará. La Aemet, aún con reciente incertidumbre, anuncia la llegada de una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.