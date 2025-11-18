Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo El Gobierno vasco activará este jueves el aviso amarillo por nieve en el interior de la provincia debido a una masa de aire frío procedente del Ártico que desplomará los termómetros con valores inusualmente bajos para esta época del año

Bizkaia se va a congelar en pleno mes de noviembre. Si hace solo unos días en muchos hogares aún no habían encendido la calefacción, esta semana llega una ola de frío que lo tiene todo: temperaturas inusualmente bajas para esta época del año, nieve, viento y lluvia abundante que puede caer en forma de granizo o tormenta. La Aemet ha emitido, incluso, una nota informativa urgente para advertir de las inclemencias del tiempo, al menos, hasta el fin de semana y el Gobierno vasco activará este jueves el aviso amarillo por nieve en el interior de la provincia.

Este episodio de tiempo invernal, provocado por una masa de aire del Ártico muy frío, se prevé intenso. Aún queda un mes para que finalice el otoño y lo cierto es que, en términos meteorológicos, se ha comportado de una forma anómala. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que se han registrado «por lo general valores algo elevados para la época del año» y que ahora se espera un «cambio significativo». Del calor al frío, prácticamente, de un día para otro.

Este martes ya se nota más fresco con máximas de 13 grados y mínimas de 7. Mañana, el tiempo empeorará con creces y el termómetro caerá en picado por la llegada del frente, acompañado de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo, que ha entrado por Galicia y que dejará una situación de inestabilidad en toda la cornisa cantábrica, incluso, con las primeras nevadas.

Lo peor del temporal se espera a partir del jueves. Euskalmet pronostica una jornada invernal con un desplome acusado de las temperaturas y abundantes precipitaciones, que podrían venir acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día. Las máximas no superarán los 10 grados y las mínimas caerán hasta los 4 en Bilbao.

Nevadas a 500 metros

El viernes se espera una jornada aún más revuelta. Más frío y más lluvia. Y también nieve. Podría nevar a 500 metros. En el caso de la capital vizcaína los termómetros descenderán hasta los 7 grados de máxima y a 2 las mínimas. En otros municipios más acostumbrados la rasca, se esperan incluso 0 grados por la noche. Al día siguiente, la tónica se mantendrá similar. Seguirá siendo una jornada completamente invernal. La cota de nieve subirá hasta los 900 metros y el frío seguirá golpeando fuerte. En la capital vizcaína se esperan 2 de mínima y 10 de máxima, valores que irán en aumento progresivo. Eso sí, los cielos se mantendrán cubiertos y se mantiene el pronóstico de lluvia abundante.

A partir del sábado, la Aemet, en un entorno de creciente incertidumbre, prevé la llegada de una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.