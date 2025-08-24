El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los agentes que se personaron localizaron al agresor con ayuda de un testigo. E. C.

Se pelea con un conocido en Ugao y le agrede con un cuchillo en brazos, costillas y cuello

El hombre, de 33 años, huyó del lugar pero fue localizado gracias a la información facilitada por un testigo

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:45

Un hombre resultó herido y otro ha sido detenido en Ugao-Miraballes esta madrugada tras una pelea en un aparcamiento. Una llamada avisó a los ... servicios de emergencia sobre las 23.15 horas de que un varón se encontraba herido por arma blanca en la calle San Bartolomé de la localidad. Al lugar acudieron varias patrullas de Protección Ciudadana de la comisaría de Ibaizabal y se encontraron a los sanitarios atendiendo ya a la víctima, que presentaba varios cortes en los brazos, costillas y cuello.

