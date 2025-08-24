Se pelea con un conocido en Ugao y le agrede con un cuchillo en brazos, costillas y cuello

Un hombre resultó herido y otro ha sido detenido en Ugao-Miraballes esta madrugada tras una pelea en un aparcamiento. Una llamada avisó a los ... servicios de emergencia sobre las 23.15 horas de que un varón se encontraba herido por arma blanca en la calle San Bartolomé de la localidad. Al lugar acudieron varias patrullas de Protección Ciudadana de la comisaría de Ibaizabal y se encontraron a los sanitarios atendiendo ya a la víctima, que presentaba varios cortes en los brazos, costillas y cuello.

Cuando hablaron con ella, les dijo que había sido agredido por otro tipo con un cuchillo. Según su relato, había tenido una discusión con esta otra persona, a la que conocía de antes, y que, tras amenAzarle en varias ocasiones, se lanzó sobre él. El incidente tuvo lugar en un aparcamiento cercano situado en la calle Udiarraga. El agresor, al ver la situación, echó a correr, dejando a la víctima sola.

Los agentes iniciaron en ese momento una inspección ocular para tratar de esclarecer lo ocurrido y encontrar al individuo que se había fugado. Justo en ese instante, un testigo se acercó para facilitar a los ertzainas algunos datos sobre este individuo, entre ellos, que llevaba una mochila morada.

Confesión en el lugar

Sobre las 00.20 horas, los policías localizaron a una persona que respondía a la descripción facilitada y la identificaron. Durante el registro corporal no localizaron el arma usada en la pelea, pero sí otros objetos que podrían tener un «origen ilícito», por lo que le fueron incautados. Durante el interrogatorio, el sospechoso, de 33 años, acabó reconociendo los hechos, así que fue detenido y acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas. El herido, por su parte, fue evacuado al hospital de Galdakao para ser atendido de las heridas de arma blanca y en la mañana de este domingo ha sido dado de alta.